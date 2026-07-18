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نشت گاز در خیابان ولیعصر بدون حادثه مهار شد

نشت گاز در خیابان ولیعصر بدون حادثه مهار شد
کد خبر : 1815023
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شرکت گاز استان تهران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: نشت و فوران گاز که امروز (شنبه) در خیابان ولیعصر (عج) مقابل بیمارستان دی رخ داد، با اقدام به موقع گروه‌های امدادی به‌طور کامل مهار شد و این حادثه هیچ‌گونه آتش‌سوزی به همراه نداشت.

به گزارش ایلنا، امروز (شنبه، ۲۷ تیرماه) رأس ساعت ۱۱:۳۱ و در حین انجام عملیات تعمیرات برنامه‌ریزی‌شده بر روی یکی از شیر‌های خطوط گازرسانی واقع در خیابان ولیعصر (عج) مقابل بیمارستان دی، نشت و فوران گاز رخ داد.

بلافاصله پس از وقوع این حادثه، گروه‌های امدادی و عملیاتی شرکت گاز استان تهران در محل حاضر شدند و با قطع شیر‌های گاز در دو طرف محل حادثه، عملیات ایمن‌سازی و مهار نشت را به انجام رساندند.

بر اساس این گزارش، این رخداد هیچ‌گونه آتش‌سوزی، انفجار یا خسارت جانی و مالی در پی نداشته است.

روابط عمومی شرکت گاز استان تهران ضمن قدردانی از همکاری شهروندان، تأکید کرد که عملیات تعمیرات و ایمن‌سازی با رعایت کامل استاندارد‌های فنی و ایمنی انجام شده و وضعیت شبکه گاز در محدوده مذکور پایدار و تحت کنترل است.

در پایان از شهروندان درخواست می‌شود اخبار و اطلاعیه‌های مرتبط با این موضوع را صرفاً از طریق مراجع رسمی و روابط عمومی شرکت گاز استان تهران دنبال کرده و از توجه به شایعات و اخبار غیررسمی خودداری کنند.

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