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حمله به آب‌شیرین‌کن جاسک، جنایت جنگی و نقض آشکار قوانین بین‌المللی است

حمله به آب‌شیرین‌کن جاسک، جنایت جنگی و نقض آشکار قوانین بین‌المللی است
کد خبر : 1815020
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وزیر نیرو، در واکنش به حمله تروریستی دشمن آمریکایی به آب‌شیرین‌کن بونجی در غرب شهرستان جاسک که منجر به بی‌آبی ۲۰ روستا با جمعیتی حدود ۱۰ هزار نفر شد، این اقدام را جنایت جنگی و نقض آشکار قوانین بین‌المللی و کنوانسیون‌های بشردوستانه دانست.

به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، در واکنش به حمله تروریستی دشمن آمریکایی به آب‌شیرین‌کن بونجی در غرب شهرستان جاسک که منجر به بی‌آبی ۲۰ روستا با جمعیتی حدود ۱۰ هزار نفر شد، این اقدام را جنایت جنگی و نقض آشکار قوانین بین‌المللی و کنوانسیون‌های بشردوستانه دانست.

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