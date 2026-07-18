به گزارش ایلنا و به نقل از سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، در این مرحله، ۳۰۸ هزار و ۲۹۰ میلیارد تومان (۳۰.۸ همت) از مطالبات گندم‌کارانی که محصول خود را تا ۲۶ خردادماه ۱۴۰۵ به مراکز خرید تضمینی تحویل داده‌اند، به حساب آنان واریز شد.

بر این اساس، گندم‌کارانی که از ابتدای فروردین‌ماه تا ۱۵ اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۵ محصول خود را تحویل داده‌اند، تاکنون معادل ۷۵ درصد از مطالبات خود، به میزان ۲۷ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم گندم، دریافت کرده‌اند.

همچنین گندم‌کارانی که از ۱۶ اردیبهشت‌ماه تا ۲۰ خردادماه و ۲۱ الی ۲۶ خردادماه ۱۴۰۵ محصول خود را به مراکز خرید تضمینی تحویل داده‌اند، در این مرحله به ترتیب معادل ۶۰ و ۴۰ درصد از مطالبات خود، به میزان ۲۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم گندم، دریافت کرده‌اند.

پیش از این نیز ۶۲.۳ هزار میلیارد تومان از مطالبات گندم‌کاران در دو مرحله پرداخت شده بود و با واریزی جدید، مجموع پرداختی‌ها به کشاورزان گندم‌کار کشور تاکنون به ۹۳ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان (۹۳.۱ همت) رسیده است.

این پرداخت‌ها در راستای اجرای سیاست خرید تضمینی گندم، حمایت از تولیدکنندگان داخلی، تأمین نقدینگی مورد نیاز کشاورزان و پشتیبانی از استمرار تولید این محصول راهبردی انجام شده و روند پرداخت سایر مطالبات نیز با تأمین و تخصیص منابع مالی در مراحل بعدی ادامه خواهد یافت.