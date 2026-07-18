توافق تهران و مسکو برای استانداردسازی هوش مصنوعی و خودرو

به گزارش ایلنا، در دیدار فرزانه انصاری رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با آنتون شالایف، رئیس آژانس فدرال تنظیم مقررات فنی و اندازه‌شناسی روسیه در بنگلور هند، علاوه بر تأکید بر توسعه همکاری‌های اندازه‌شناسی و آموزشی، مقرر شد «نقشه راه اجرایی» برای استاندارد‌های خودرو‌های برقی، سامانه‌های هوشمند و امنیت سایبری خودرو، ظرف دو ماه آینده نهایی و مبادله شود.

رؤسای سازمان ملی استاندارد ایران و آژانس فدرال تنظیم مقررات فنی و اندازه‌شناسی روسیه در دیداری در حاشیه نشست رؤسای سازمان‌های ملی استاندارد کشور‌های عضو بریکس در بنگلور هند، راهکار‌های توسعه همکاری‌های دوجانبه را بررسی و بر گسترش تعاملات فنی در حوزه‌های استانداردسازی، اندازه‌شناسی، ارزیابی انطباق، آموزش و مشارکت فعال‌تر در مجامع بین‌المللی تأکید کردند.

در این دیدار، استانداردسازی هوش مصنوعی به‌عنوان یکی از محور‌های اصلی همکاری مطرح شد و دو طرف بر تبادل دانش فنی، برگزاری نشست‌ها و کارگاه‌های تخصصی، ارتقای توانمندی کارشناسان و همکاری در تدوین استاندارد‌های بین‌المللی این حوزه توافق کردند.

فعال‌سازی دوباره کارگروه مشترک اندازه‌شناسی، برگزاری نشست‌های منظم کارشناسی و پیگیری پروژه‌های مشترک و مقایسه‌های بین‌آزمایشگاهی از دیگر توافق‌های این نشست بود.

همچنین حمایت اعضای COOMET از روند عضویت ایران در این سازمان منطقه‌ای، گامی مؤثر برای توسعه همکاری‌های فنی ارزیابی شد.

همکاری در حوزه ارزیابی انطباق، به‌ویژه در صنعت خودرو، از دیگر محور‌های گفت‌و‌گو بود.

دو طرف بر توسعه همکاری در زمینه خودرو‌های برقی، سامانه‌های کمک‌راننده پیشرفته، ایمنی باتری، امنیت سایبری خودرو و خودرو‌های متصل تأکید کردند و مقرر شد نقشه راه همکاری‌های اجرایی این بخش ظرف دو ماه آینده نهایی و میان دو سازمان مبادله شود.

برنامه‌های آموزشی مشترک، توانمندسازی کارشناسان و استمرار رایزنی‌ها برای اجرای توافق‌های مشترک نیز از دیگر موضوعات مورد توافق رؤسای دو سازمان در این دیدار بود.

همچنین در حاشیه نشست رؤسای سازمان‌های ملی استاندارد کشور‌های عضو بریکس، فرزانه انصاری، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، با سانجای گارگ، مدیرکل اداره استاندارد هند، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار، طرفین ضمن ابراز خرسندی و استقبال از گسترش روابط دو کشور در حوزه استانداردسازی، بر توسعه همکاری‌های فنی، تبادل تجربیات تخصصی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک در زمینه استانداردسازی و زیرساخت کیفیت تأکید کردند.

دو طرف همچنین روند همکاری‌های دوجانبه را مورد بررسی قرار داده و درباره زمینه‌های گسترش تعاملات به تبادل نظر پرداختند.

در این نشست، یادداشت تفاهم همکاری میان سازمان ملی استاندارد ایران و اداره استاندارد هند نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت و طرفین بر اهمیت نهایی‌سازی این سند در آینده نزدیک به عنوان چارچوبی برای توسعه همکاری‌های فنی آینده در ایزو نیز تأکید کردند.

گفتنی است نشست رؤسای سازمان‌های ملی استاندارد کشور‌های عضو بریکس ۲۵ و ۲۶ تیرماه به میزبانی شهر بنگلور هند برگزار شد.