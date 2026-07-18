اهمیت ترانزیت و لجستیک در راهبرد اقتصاد ایران و نقشآفرینی موثر منطقه آزاد انزلی
کریدورهای تجاری امروز به یکی از مهمترین مؤلفههای قدرت اقتصادی کشورها تبدیل شدهاند و توسعه زیرساختهای لجستیکی، نقشی تعیینکننده در افزایش سهم کشورها از تجارت منطقهای و جهانی ایفا میکند. منطقه آزاد انزلی با بهرهگیری از موقعیت ژئوپلیتیکی، بنادر فعال، اتصال به کریدورهای بینالمللی و توسعه زیرساختهای حملونقل، در حال تثبیت جایگاه خود بهعنوان یکی از مهمترین گرههای لجستیکی ایران در حاشیه دریای خزر است.
به گزارش ایلنا، در دنیای امروز، رقابت کشورها دیگر تنها بر سر تولید کالا نیست؛ بلکه سرعت، امنیت و هزینه جابهجایی کالا نیز به یکی از مهمترین شاخصهای رقابتپذیری اقتصادها تبدیل شده است. از همین رو، توسعه زیرساختهای حملونقل، لجستیک و کریدورهای بینالمللی به یکی از اولویتهای راهبردی دولتها تبدیل شده و کشورها تلاش میکنند با استفاده از ظرفیتهای جغرافیایی خود، سهم بیشتری از تجارت و ترانزیت منطقهای و جهانی را به دست آورند. ایران نیز به واسطه قرار گرفتن در چهارراه اتصال شرق و غرب و همچنین شمال و جنوب، از ظرفیت کمنظیری برای ایفای نقش در زنجیره تأمین و حملونقل بینالمللی برخوردار است؛ ظرفیتی که با تکمیل زیرساختها و فعالسازی کریدورهای تجاری میتواند به یکی از موتورهای محرک اقتصاد ملی تبدیل شود.
ترانزیت و لجستیک؛ پیشران توسعه اقتصادی
تجربه اقتصادهای موفق جهان نشان میدهد توسعه صنعت لجستیک، ایجاد شبکههای حملونقل چندوجهی و حضور مؤثر در کریدورهای بینالمللی، علاوه بر افزایش درآمدهای ترانزیتی، زمینهساز رونق تولید، توسعه صادرات، جذب سرمایهگذاری، ایجاد اشتغال و افزایش تعاملات اقتصادی میان کشورهاست. امروز بسیاری از کشورهای منطقه با سرمایهگذاری گسترده در بنادر، خطوط ریلی، مناطق آزاد و مراکز لجستیکی تلاش میکنند جایگاه خود را در زنجیره تجارت جهانی ارتقا دهند.
برای ایران نیز توسعه ترانزیت تنها یک فرصت اقتصادی نیست، بلکه یک ضرورت راهبردی محسوب میشود. تنوع مسیرهای تجاری، کاهش وابستگی به مسیرهای محدود، افزایش تابآوری اقتصادی و استفاده از ظرفیت بازارهای منطقهای، از مهمترین مزیتهای توسعه کریدورهای حملونقل به شمار میرود.
کریدورهای تجاری؛ ستون فقرات تجارت منطقهای
کریدورهای بینالمللی در سالهای اخیر به یکی از مهمترین محورهای رقابت اقتصادی کشورها تبدیل شدهاند. کریدور شمال ـ جنوب، کریدور میانی (Middle Corridor)، مسیرهای شرق ـ غرب و شبکههای ترکیبی دریایی، ریلی و جادهای، هرکدام سهم قابل توجهی در جابهجایی کالا میان آسیا، اروپا و کشورهای حوزه اوراسیا دارند.
در این میان، کریدور بینالمللی شمال ـ جنوب از مهمترین پروژههای ترانزیتی منطقه محسوب میشود؛ مسیری که با اتصال هند و کشورهای حاشیه اقیانوس هند به ایران، دریای خزر، روسیه و شمال اروپا، میتواند زمان و هزینه حمل کالا را نسبت به مسیرهای سنتی به شکل قابل توجهی کاهش دهد. توسعه این کریدور، جایگاه ژئوپلیتیکی ایران را نیز بیش از گذشته تقویت کرده و فرصتهای تازهای برای تبدیل شدن کشور به هاب ترانزیتی منطقه فراهم آورده است.
منطقه آزاد انزلی؛ حلقه کلیدی کریدور شمال ـ جنوب
در میان مناطق آزاد کشور، منطقه آزاد انزلی به واسطه موقعیت منحصربهفرد خود در ساحل دریای خزر، یکی از مهمترین نقاط اتصال ایران به بازارهای کشورهای حاشیه خزر، اتحادیه اقتصادی اوراسیا، روسیه و آسیای مرکزی به شمار میرود.
وجود مجتمع بندری کاسپین، دسترسی مستقیم به آبهای خزر، قرار گرفتن در مسیر کریدور شمال ـ جنوب، اتصال به شبکههای حملونقل جادهای و ریلی و برخورداری از ظرفیتهای گسترده انبارداری، تخلیه و بارگیری کالا، این منطقه را به یکی از مهمترین مراکز لجستیکی کشور تبدیل کرده است.
تکمیل اتصال راهآهن رشت ـ کاسپین نیز گام مهمی در توسعه حملونقل چندوجهی کشور به شمار میرود؛ اتفاقی که امکان انتقال مستقیم کالا از بنادر جنوبی کشور به بنادر شمالی و سپس بازارهای روسیه و اوراسیا را با هزینه و زمان کمتر فراهم کرده و مزیت رقابتی منطقه آزاد انزلی را بیش از گذشته افزایش داده است.
توسعه زیرساختها؛ زمینهساز افزایش سهم ایران از ترانزیت منطقه
طی سالهای اخیر، سازمان منطقه آزاد انزلی سرمایهگذاری قابل توجهی در توسعه زیرساختهای بندری، لجستیکی و حملونقل انجام داده است. توسعه مجتمع بندری کاسپین، افزایش ظرفیت اسکلهها، تجهیز مراکز تخلیه و بارگیری، توسعه انبارهای مکانیزه، ایجاد مراکز لجستیکی، تقویت زیرساختهای گمرکی و تسهیل فرآیندهای تجاری از جمله اقداماتی است که با هدف افزایش سهم منطقه از تجارت و ترانزیت منطقهای دنبال شده است.
همزمان، توسعه همکاری با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، افزایش مبادلات دریایی با بنادر روسیه و قزاقستان، تسهیل صادرات کالاهای ایرانی و جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی، از دیگر محورهای فعالیت منطقه آزاد انزلی در سالهای اخیر بوده است.
اهمیت لجستیک در شرایط جدید منطقه
تحولات ژئوپلیتیکی سالهای اخیر، تغییر مسیر بسیاری از زنجیرههای تأمین جهانی و همچنین بروز تنشهای منطقهای، اهمیت برخورداری از مسیرهای متنوع و ایمن حملونقل را بیش از گذشته آشکار کرده است. در چنین شرایطی، توسعه زیرساختهای ترانزیتی و افزایش ظرفیت بنادر و مناطق آزاد، نقش مهمی در حفظ پایداری تجارت خارجی، تأمین نیازهای تولیدکنندگان و تقویت امنیت اقتصادی کشور ایفا میکند.
در همین چارچوب، منطقه آزاد انزلی با برخورداری از زیرساختهای بندری و لجستیکی، دسترسی به بازارهای منطقهای و قابلیت اتصال همزمان به حملونقل دریایی، ریلی و جادهای، میتواند سهم مهمی در افزایش تابآوری اقتصادی کشور و استمرار جریان تجارت خارجی بر عهده داشته باشد.
آیندهای که در پیش است
کارشناسان اقتصادی معتقدند آینده تجارت منطقه بیش از هر زمان دیگری به توسعه کریدورهای حملونقل و شبکههای لجستیکی وابسته خواهد بود. هر کشوری که بتواند زیرساختهای مناسبتر، خدمات سریعتر و مسیرهای مطمئنتری در اختیار صاحبان کالا قرار دهد، سهم بیشتری از تجارت بینالمللی را به خود اختصاص خواهد داد.
منطقه آزاد انزلی نیز با اتکا به موقعیت ژئوپلیتیکی ممتاز، زیرساختهای در حال توسعه، اتصال به کریدورهای بینالمللی، ظرفیتهای بندری و ریلی و برنامهریزی برای تبدیل شدن به هاب لجستیکی شمال کشور، میتواند نقش مؤثرتری در تحقق اهداف ترانزیتی ایران ایفا کند. استمرار توسعه زیرساختها، جذب سرمایهگذاری، گسترش همکاریهای بینالمللی و تسهیل فرآیندهای تجاری، این منطقه را به یکی از مهمترین پیشرانهای اقتصاد دریامحور و دروازه تجارت ایران با کشورهای حاشیه دریای خزر و اوراسیا تبدیل خواهد کرد.