رئیس پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات خبر داد:
هوشمندسازی استارتاپهای روستایی، معادن و گلخانهها/ به دنبال ایجاد مرکز فاوا در چین و هند هستیم
رئیس پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات با اشاره به ۳ طرح ملی این پارک برای هوشمندسازی استارتآپهای روستایی، معادن و گلخانهها، گفت: پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات به دنبال این است که در هند و چین مرکزی برای پیشرفت برنامهها ایجاد کند، ولی شرایط جنگی فعلا اجازه نداده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مصطفی مافی، رئیس پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات در نشست خبری امروز (شنبه ۲۷ تیرماه ۱۴۰۵) با اشاره به ماموریت این پارک، گفت: سهم فاوا از GDP کشور باید به ۱۰ درصد برسد. این کار نیازمند بومیسازی تجهیزاتی است که در آن نقش ایفا کند. در حال حاضر ۴۲۶ محصول و خدمت فناورانه در شرکتهای تحت حمایت این پارک در حال تولید است که اگر یکی از این قطعات نباشد، صنعت مربوطه از کار میافتد. بنابراین ما داریم از محصولات و خدمات فناورانه حمایت میکنیم.
تجربه جهانی پارکهای فناوری
مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد فلسفه شکلگیری پارکهای فناوری، گفت: پارکهای فناوری با هدف تبدیل دستاوردهای علمی دانشگاهها به محصولات و خدمات قابل استفاده در صنعت و جامعه ایجاد شدهاند و تولیدات علمی تا زمانی که به محصول یا خدمت تبدیل نشوند، امکان بهرهبرداری اقتصادی و اجتماعی نخواهند داشت.
مافی با اشاره به تجربه جهانی ایجاد پارکهای فناوری گفت: این الگو ابتدا در کشورهایی مانند آمریکا، فرانسه و ژاپن شکل گرفت و در ایران نیز از دهه ۷۰ با ایجاد مراکز رشد و سپس تأسیس شهرک تحقیقاتی اصفهان و پارک فناوری پردیس توسعه یافت. همچنین با تصویب قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان در سال ۱۳۸۹، روند توسعه پارکهای فناوری در کشور شتاب گرفت.
شرط محدود کردن واردات برای محصولات فناورانه
رئیس پارک فاوا با بیان اینکه پارکهای فناوری کشور بر حمایت از شرکتهای نوپا و تبدیل ایدههای دانشگاهی به محصولات دانشبنیان متمرکز هستند، گفت: پارکهای دستگاهی مانند پارک فاوا با رویکردی متفاوت و بر پایه تقاضامحوری شکل گرفتهاند.
مافی افزود: مأموریت پارک فاوا شناسایی نیازهای فناورانه وزارت ارتباطات و ترجمه این نیازها به زبان شرکتهای دانشبنیان است تا این شرکتها بتوانند راهکارهای مورد نیاز را ارائه دهند. به همین دلیل، پارک فاوا بیش از آنکه بر شرکتهای نوپا تمرکز داشته باشد، با شرکتهای رشدیافته و توانمند همکاری میکند؛ شرکتهایی که توانایی پاسخگویی به نیازهای ملی و تأمین پایدار محصولات و خدمات را داشته باشند.
به گفته وی، اگر قرار باشد محصولی در داخل کشور جایگزین واردات شود، باید تولیدکننده داخلی توان تأمین نیاز بازار را داشته باشد؛ در غیر این صورت، محدود کردن واردات میتواند مشکلاتی در تأمین نیازهای کشور ایجاد کند.
نحوه تعامل با شرکتهای نوپا
رئیس پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات با اشاره به نحوه تعامل پارک فاوا با شرکتهای نوپا گفت: این پارک به صورت مستقیم با شرکتهای رشدیافته همکاری میکند، اما از طریق شبکه توسعه اقتصاد دیجیتال و با مشارکت سایر پارکهای فناوری کشور، از شرکتهای نوپا نیز حمایت کرده و آنها را برای پاسخگویی به نیازهای آینده وزارت ارتباطات هدایت میکند.
انتشار فراخوان واگذاری اراضی پارک فاوا به زودی
رئیس پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات از آغاز واگذاری اراضی پردیسهای این پارک در استانهای مختلف خبر داد و گفت: فراخوان واگذاری اراضی پردیس البرز تا یک ماه تا ۴۵ روز آینده منتشر خواهد شد و شرکتهای دانشبنیان میتوانند برای استقرار در این مجموعه اقدام کنند.
مافی با بیان اینکه در پردیس البرز ۴۰ قطعه زمین با متراژهای ۱۶۰ متر مربع به بالا آماده واگذاری شده است، افزود: هدف از ایجاد این پردیس، شکلگیری یک ناحیه نوآوری با تمرکز بر هوشمندسازی صنایع است.
وی از آماده شدن پردیس مشهد خبر داد و گفت: طرح جامع این مجموعه به تصویب رسیده و فراخوان واگذاری اراضی آن نیز بهزودی منتشر میشود. این پردیس بهعنوان نخستین پردیس تخصصی تولید محتوا در کشور فعالیت خواهد کرد.
مافی با اشاره به ظرفیتهای مشهد در حوزه اقتصاد دیجیتال اظهار کرد: این شهر از گذشته یکی از قطبهای تولید محتوا و محل استقرار شرکتهای بزرگ این حوزه بوده و با توجه به ظرفیتهای فرهنگی و زیارتی آن، ایجاد پردیس تخصصی تولید محتوا در مشهد در دستور کار قرار گرفته است.
وی در ادامه به پردیس فولادشهر اصفهان اشاره کرد و گفت: در این مجموعه ایجاد یک منطقه ویژه اقتصادی با تمرکز بر فعالیتهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و مراکز پردازش سریع، ذخیرهسازی ابری و دیتاسنترها دنبال میشود.
رئیس پارک فاوا افزود: تمرکز فعلی مراکز پردازش و ذخیرهسازی داده در تهران و البرز، یک آسیب محسوب میشود و بر همین اساس، وزارت ارتباطات با هدف افزایش تابآوری زیرساختهای کشور، توسعه این مراکز را در استانهای دیگر دنبال میکند.
وی از آمادهسازی ۷۵ قطعه زمین در پردیس فولادشهر خبر داد و گفت: این قطعات با مساحت ۸۰۰ تا یکهزار و ۴۰۰ متر مربع برای استقرار شرکتهای بزرگ حوزه مراکز داده، پردازش سریع و خدمات ابری آماده شدهاند. همچنین یک ساختمان ۲۰ هزار متر مربعی در این مجموعه در حال بازسازی و تبدیل به فضای استقرار شرکتهای دانشبنیان است.
وی تاکید کرد: ما زمانی که در بازار سهم گرفتیم میتوانیم فناوری خود را تثبیت کنیم. نمونه آن، خودروسازی است، اگر صادرات کردیم میتوانیم روی کیفیت آن فکر کنیم.