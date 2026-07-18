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قیمت دلار و یورو مرکز مبادله ایران؛ امروز شنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۵

قیمت دلار و یورو مرکز مبادله ایران؛ امروز شنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۵
کد خبر : 1814770
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قیمت فروش حواله دلار در مرکز مبادله ایران ۱۵۰ هزار و ۲۳۷ تومان و نرخ فروش حواله یورو نیز ۱۷۱ هزار و ۸۶۸ تومان است.

به گزارش ایلنا، امروز شنبه ۲۷ تیر ماه ۱۴۰۵، قیمت فروش حواله دلار آمریکا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران ۱۵۰ هزار و ۲۳۷ تومان و قیمت خرید حواله دلار ۱۴۸ هزار و ۸۸۴ تومان است.

قیمت فروش حواله یورو نیز ۱۷۱ هزار و ۸۶۸ تومان و قیمت خرید حواله آن ۱۷۰ هزار و ۳۲۱ تومان است.

نرخ فروش حواله درهم امارات نیز ۴۰ هزار و ۹۰۸ تومان و قیمت خرید حواله آن ۴۰ هزار و ۵۴۰ تومان است.

نرخ فروش حواله روبل روسیه هزار و ۹۱۶ تومان و قیمت خرید حواله آن هزار و ۸۹۹ تومان است.

نرخ فروش حواله یوان چین ۲۲ هزار و ۱۶۹ تومان و قیمت خرید حواله آن ۲۱ هزار و ۹۷۰ تومان است.

نرخ فروش حواله روپیه هند یک هزار و ۵۵۹ تومان و قیمت خرید حواله آن یک هزار و ۵۴۵ تومان است.

نرخ فروش حواله یکصد ین ژاپن ۹۲ هزار و ۴۸۸ تومان و قیمت خرید حواله آن ۹۱ هزار و ۶۵۵ تومان است.

نرخ فروش حواله هزاروون کره جنوبی ۱۰۰ هزار و ۸۵۶ تومان و قیمت خرید حواله آن ۹۹ هزار و ۹۴۸ تومان است.

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