حمله آمریکا به آبشیرینکن بونجی جاسک/ ۱۰ هزار نفر بیآب شدند
در ادامه جنایات و حملات تروریستی دشمن آمریکایی به زیرساختهای استان هرمزگان، این بار آبشیرینکن بونجی در غرب شهرستان جاسک مورد حمله تروریستی قرار گرفت که در اثر آن تامین آب آشامیدنی ۲۰ روستا با جمعیتی حدود ۱۰ هزار نفر با اختلال کامل مواجه شد.
به گزارش ایلنا از آبفای کشور، عبدالحمید حمزهپور مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان با اعلام این خبر گفت: در این حمله، ایستگاه پمپاژ برداشت آب خام از دریا و همچنین ترانس برق مربوط به آبشیرینکن بونجی با ظرفیت تولید ۳۱۵۰ مترمکعب در شبانهروز به طور کامل تخریب شده است.
حمزهپور افزود: در پی این حمله، هم اکنون آب شرب ۲۰ روستای منطقه با جمعیتی حدود ۱۰ هزار نفر به طور کامل قطع شده و این روستاها با بحران بی آبی مواجه هستند.
او با اشاره به آغاز اقدامات اضطراری برای مدیریت شرایط، اظهار کرد: نیروهای عملیاتی شرکت آب و فاضلاب هرمزگان در تلاش برای تامین اضطراری آب ساکنان و بازسازی تاسیسات آسیبدیده هستند تا در کوتاهترین زمان ممکن آب شرب مشترکان دوباره برقرار شود.