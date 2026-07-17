قیمت نفت افزایش یافت

به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، قیمت نفت در پی تشدید تنش‌ها و اختلال تردد از تنگه هرمز روز جمعه (۲۶ تیر) روند افزایشی در پیش گرفت.

قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۱۱ و ۵۸ دقیقه روز جمعه به وقت گرینویچ با یک دلار و ۷۷ سنت یا ۲.۱ درصد افزایش به ۸۶ دلار برای هر بشکه رسید.

در همین حال، نفت خام شاخص دابلیوتی‌آی آمریکا با یک دلار و ۹۱ سنت یا ۲.۴ درصد افزایش، با قیمت ۸۰ دلار و ۸۶ سنت به‌ازای هر بشکه دادوستد شد.

هر دو شاخص نفتی این هفته حدود ۱۳ درصد افزایش یافته‌اند، قیمت‌های نفت خام برنت در مسیر سومین افزایش هفتگی پیاپی و نفت خام آمریکا در مسیر دومین افزایش هفتگی قرار دارند.

حاشیه سود تولید گازوئیل روز جمعه به بالاترین سطح رسید و قیمت گازوئیل کم‌گوگرد به ۶۶ دلار و ۲۵ سنت بالاتر از نفت خام برنت رسید.

کشورهای منطقه خاورمیانه از صادرکنندگان عمده گازوئیل هستند و اختلال تردد از تنگه هرمز عرضه سوخت به بازار را محدود کرده و قیمت‌ها را در سراسر جهان افزایش داده است.

تحلیلگران کامرزبانک اعلام کردند: از زمان آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، حمل‌ونقل نفت از طریق دریای سرخ افزایشی قابل‌توجه داشته است.

به گفته تحلیلگران، اگر در پی تشدید تنش‌ها، تنگه باب المندب مسدود شود، احتمال می‌رود قیمت نفت با افزایش بیشتری روبه‌رو شود.

فاتح بیرول، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی، روز پنجشنبه (۲۵ تیر) در رویداد شورای روابط خارجی در واشینگتن گفت: امنیت نفت هنوز مسئله‌ای حیاتی است. اگر اوضاع در چند هفته آینده بهبود نیابد، باید نگران باشیم و من نگران هستم.

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