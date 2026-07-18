در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
مانع تراشی در توسعه نیروگاه تجدیدپذیر به بهانه حبس بار/ نگاه دولت جزیرهای است
دبیر انجمن انرژی های تجدیدپذیر گفت: اکنون اگر مجوز اتصال برق تولیدی از تجدیدپذیرها؛ به شبکه را درخواست کنیم، این مجوز داده نمیشود و دلیل آن را نیز حبس بار اعلام می کنند.
محمدامین زنگنه در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره ظرفیت تحدیدپذیرها برای حل ناترازی برق و چالشهای پیش روی این صنعت اظهار داشت: اکنون متاسفانه نگاه دولت به تجدیدپذیرها جزیرهای است یعنی هرکس تصمیم و نظر خود را به سیاستهای کشور در صنعت برق تحمیل میکند، به عبارت دیگر بخشی از دولت بخصوص شخص رییس جمهور طرفدار توسعه تجدیدپذیرها است و تلاش زیادی در این حوزه صورت میگیرد که نتیجه آن نیز رشد نیروگاههای خورشیدی است.
وی افزود: قبل از دولت فعلی کل طرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر کشور ۱۵۰۰ مگاوات بود اکنون ظرفیت منصوبه به بیش از ۵ هزار مگاوات رسیده است، این نشان میدهد نگاه دولت به تجدیدپذیرها نگاه استراتژیک و در راستای حل مشکل ناترازی است.
دبیر انجمن انرژیهای تجدیدپذیر کشور با بیان اینکه اکنون برق و گاز کشور بدرستی روی تجدیدپذیرها حساب کرده است، گفت: همزمان با این نگاه شاهدیم که در وزارت نیرو اتفاقاتی خلاف این رویکرد در حال رخ دادن است، مثلا اکنون اگر مجوز اتصال به شبکه درخواست کنیم، این مجوز داده نمیشود و دلیل آن را نیز حبس بار اعلام میکنند.
وی بیان کرد: حبس بار به این معناست که ما تعداد زیادی نیروگاه و تولید برق در کشور داریم ولی به دلیل محدودیت خطوط انتقال و پست نمیتوانیم بار جدید دریافت کنیم، یعنی نمیتوانیم برق را از نقطه تولید به محل مصرف منتقل کنیم، باتوجه به این وضعیت سوال این است چگونه کشوری با ۱۰ تا ۱۵ هزار مگاوات کسری برق همزمان حبس بار هم دارد؟ تاکنون کسی پاسخ نداده است.
زنگنه یادآور شد: از یک سو گفته میشود که کسری برق داریم و تقاضا میکنند که نیروگاه احداث شود، از دیگر سو به بهانه حبس بار مجوز اتصال به شبکه داده نمیشود.
وی تاکید کرد: از وزارت نیرو میخواهیم این تضاد را حل کند و توضیح دهد که چگونه با وجود ناترازی؛ حبس بار هم داریم.
این کارشناس حوزه برق و انرژی در ادامه تصریح کرد: وزارت نیرو اینگونه عنوان میکند که باتوجه به اینکه منبع تامین برق تجدیدپذیرها دست خودمان نیست باید ببینیم شبکه تاچه سطحی میتواند توسعه تجدیدپذیرها را تحمل کند. بعبارت دیگر از آنهایی که وزارت نیرو ملزومات توسعه تجدیدپذیرها را به اندازه کافی در اختیار ندارد ترجیح میدهد که همان روند قدیمی یعنی تولید از مسیر برق حرارتی را ادامه دهد.
وی ادامه داد: وزارت نیرو باید توضیح دهد و شفافسازی کند که چون پول ندارد پست، خطوط و شبکه را توسعه و ارتقا دهد علاقهای به احداث نیروگاههای تجدیدپذیر ندارد.
زنگنه گفت: اکنون باتوجه به اینکه مشکل سوخت هم داریم امکان تولید برق در حرارتیها هم بسختی فراهم است بنابراین وضعیت تامین برق به همین شکل ادامه دارد.
وی با بیان اینکه وزارت نیرو همچنان یک مانع برای توسعه تجدیدپذیر است، خاطرنشان کرد: نگاه جزیرهای در این وزارتخانه باعث شده تنها چیزی که اهمیت نداشته باشد، مردم، برق و منافع ملی باشد.
دبیر انجمن انرژیهای تحدیدپذیر در ادامه گفت: ما اکنون از ۱۰۰ هزار مگاوات ظرفیت منصوبه ۱۵ هزار مگاوات مربوط به مجموع تجدیدپذیر و برقابی است، یعنی طرفیت منصوبه نیروگاههای حرارتی ۸۵ هزار مگاوات است، اگر نمیتوانیم با این میزان ظرفیت نیروگاه حرارتی؛ ۱۵ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر را مدیریت کنیم نشان از ضعف ماست.
وی گفت: ضریب نفوذ تجدیدپذیرها در کشورهای پیشرفته از جمله دانمارک به ۶۰ درصد هم رسیده است که اکثرا هم نیروگاه بادی است، اما در کشور ما عنوان میشود که نیروگاه خورشیدی فقط در طول روز امکان تولید دارد برای شب چه باید کرد؛ پاسخ اینکه طبق آمار وزارت نیرو پیک شب و روز ۳ هزار مگاوات اختلاف دارد، بهتر است همین را جبران کنیم و سریع سراغ راهکار اعمال خاموشی نرویم. اکنون خاموشی داریم بعد نگران این هستیم که بار شبکه زیاد شود. مشکل فعلی را حل نمیکنیم نگران مشکلی هستیم که احتمالا در آینده بوجود بیاید.
زنگنه گفت: در کشورهای دیگر ضریب نفوذ تجدیدپذیرها به ۵۰ درصد رسیده و شبکه را برای دریافت این میزان برق توسعه دادهاند، در کشور ما نیز وزارت نیرو وظیفه دارد شبکه را متناسب با رشد تجدیدپذیرها توسعه دهد اما به جای این کار مانع توسعه این نیروگاهها میشود.
وی تصریح کرد: ما ۱۰۰ هزار مگاوات پتانسیل نیروگاه خورشیدی و ۸۰ هزار مگاوات پتانسیل نیروگاه بادی داریم از نظر ظرفیت شبکه هم ۲۰ هزار مگاوات ظرفیت احداث تجدیدپذیر داریم بدون اینکه اتفاقی برای شبکه بیفتد به شرطی که شبکه بروز شده و همکاری با نهادها افزایش یابد.