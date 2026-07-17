تمام محورهای مواصلاتی کشور باز است

به گزارش ایلنا، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اعلام کرد: در پی حملات ددمنشانه دشمن به زیرساخت‌های حمل و نقل و آسیب به پل‌های ارتباطی در جنوب کشور در شب گذشته، با تلاش شبانه‌روزی راهداران کشورمان در کمتر از ۱۲ ساعت با استفاده از کنارگذر ایجاد شده تردد در محورهای آسیب دیده برقرار است.

بنابر این اطلاعیه در حال حاضر تمامی محورهای مواصلاتی کشور باز و تردد در آنها برقرار است.

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