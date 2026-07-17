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اطلاعیه راه آهن درباره حمله آمریکا به ۳ نقطه ریلی محور بندرعباس

اطلاعیه راه آهن درباره حمله آمریکا به ۳ نقطه ریلی محور بندرعباس
کد خبر : 1814486
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راه‌آهن اعلام کرد: پس از حمله به سه نقطه ریلی محور بندرعباس، جابجایی مسافران با قطار و اتوبوس انجام می‌‌شود.

به گزارش ایلنا ، شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران طی اطلاعیه‌ای درباره اطلاعیه راه آهن درباره حمله آمریکا به ۳ نقطه ریلی محور بندرعباس، اعلام کرد: به دنبال حمله جنایتکارانه دشمن صهیونیستی- آمریکایی در بامداد امروز به سه ‌نقطه ریلی در محور بندرعباس، قطارهای مسافری تا ایستگاه راه آهن فین سیر و مسافران سپس با اتوبوس به بندر عباس منتقل شدند.

تیم‌های فنی و عملیاتی راه‌آهن بلافاصله به محل اعزام شده و عملیات بازسازی در دست اقدام است و تلاش می شود در کمترین زمان ممکن این مسیر به وضعیت عادی بازگردد.

تا زمان بازسازی این مسیر ریلی، جابجایی مسافران حدفاصل ایستگاه بندرعباس به فین و بالعکس از طریق مبادله قطار به اتوبوس و مجدد به قطار انجام خواهد شد.

مسافران محترم برای کسب اطلاعات بیشتر از آخرین وضعیت اعزام قطارها در این محور از سامانه صدای مسافر راه آهن با شماره تلفن 0215149 اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت کنند.

 

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