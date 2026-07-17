مناطق جنوبی و آسیب دیده در جنگ در اولویت تأمین برق قرار دارند
معاون برق و انرژی وزارت نیرو با تأکید بر اتخاذ تدابیر ویژه برای مدیریت شبکه برق در مناطق جنوبی کشور گفت: رویکرد وزارت نیرو به حداقل رساندن محدودیتهای انرژی در مناطق گرمسیر و بهویژه مناطق آسیبدیده از جنگ است و با بهبود شرایط و کاهش تقاضا، تخصیص برق به این مناطق در اولویت قرار خواهد گرفت.
به گزارش ایلنا، مصطفی رجبی مشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو، با تشریح برنامههای این وزارتخانه برای مدیریت پیک بار تابستان، اظهار داشت: سیاست وزارت نیرو بر این است که در اعمال محدودیتهای احتمالی، مناطق جنوبی کشور و نواحی گرمسیر با حساسیت ویژهای دیده شوند و فشار کمتری نسبت به سایر نقاط کشور متحمل شوند.
وی افزود: برنامهریزیها به گونهای است که به محض بهبود شرایط تأمین برق و کاهش میزان مصرف در شبکه سراسری، اولویتِ تخصیص انرژی به مناطق گرمسیر و آسیبدیده از جنگ اختصاص یابد. وزارت نیرو تمامی توان خود را برای مدیریت تقاضا و عبور از این دوره محدودیتها به کار بسته است.
رجبی مشهدی در ادامه با اشاره به اهمیت همکاری مشترکان در مصرف بهینه برق تصریح کرد: موفقیت در اجرای این برنامهها مستلزم همراهی مشترکان، بهویژه مشترکان پرمصرف است. چنانچه تمامی مشترکان نسبت به مدیریت مصرف اقدام کنند و تنها 5 درصد صرفهجویی در میزان مصرف خود داشته باشند، امکان تأمین برق پایدار برای تمامی بخشها فراهم شده و نیاز به اعمال محدودیتها به حداقل میرسد.
معاون برق و انرژی وزارت نیرو در پایان خاطرنشان کرد: وزارت نیرو مصمم است با اجرای برنامههای مدیریت بار و تداوم پایشهای شبکه، پایداری انرژی را در این مناطق استراتژیک تضمین کند.