خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مناطق جنوبی و آسیب دیده در جنگ در اولویت تأمین برق قرار دارند

مناطق جنوبی و آسیب دیده در جنگ در اولویت تأمین برق قرار دارند
کد خبر : 1814405
لینک کوتاه کپی شد.

معاون برق و انرژی وزارت نیرو با تأکید بر اتخاذ تدابیر ویژه برای مدیریت شبکه برق در مناطق جنوبی کشور گفت: رویکرد وزارت نیرو به حداقل رساندن محدودیت‌های انرژی در مناطق گرمسیر و به‌ویژه مناطق آسیب‌دیده از جنگ است و با بهبود شرایط و کاهش تقاضا، تخصیص برق به این مناطق در اولویت قرار خواهد گرفت.

به گزارش ایلنا، مصطفی رجبی مشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو، با تشریح برنامه‌های این وزارتخانه برای مدیریت پیک بار تابستان، اظهار داشت: سیاست وزارت نیرو بر این است که در اعمال محدودیت‌های احتمالی، مناطق جنوبی کشور و نواحی گرمسیر با حساسیت ویژه‌ای دیده شوند و فشار کمتری نسبت به سایر نقاط کشور متحمل شوند.

وی افزود: برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای است که به محض بهبود شرایط تأمین برق و کاهش میزان مصرف در شبکه سراسری، اولویتِ تخصیص انرژی به مناطق گرمسیر و آسیب‌دیده از جنگ اختصاص یابد. وزارت نیرو تمامی توان خود را برای مدیریت تقاضا و عبور از این دوره محدودیت‌ها به کار بسته است.

رجبی مشهدی در ادامه با اشاره به اهمیت همکاری مشترکان در مصرف بهینه برق تصریح کرد: موفقیت در اجرای این برنامه‌ها مستلزم همراهی مشترکان، به‌ویژه مشترکان پرمصرف است. چنانچه تمامی مشترکان نسبت به مدیریت مصرف اقدام کنند و تنها 5 درصد صرفه‌جویی در میزان مصرف خود داشته باشند، امکان تأمین برق پایدار برای تمامی بخش‌ها فراهم شده و نیاز به اعمال محدودیت‌ها به حداقل می‌رسد.

معاون برق و انرژی وزارت نیرو در پایان خاطرنشان کرد: وزارت نیرو مصمم است با اجرای برنامه‌های مدیریت بار و تداوم پایش‌های شبکه، پایداری انرژی را در این مناطق استراتژیک تضمین کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل