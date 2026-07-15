افزایش ۱۳ درصدی تامین برق صنایع در دوره گرم سال

به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، احسان ذبیح زاده معاون راهبری شبکه برق کشور از افزایش ۱۳ درصدی تأمین برق صنایع در دوره گرم سال خبر داد و این دستاورد را حاصل ارتقای ظرفیت تولید، افزایش آمادگی نیروگاه‌ها، توسعه شبکه و مدیریت مصرف برق دانست.

ذبیح‌زاده با اشاره به هم‌زمانی اوج گرمای هوا در اغلب مناطق کشور اظهار کرد: ثبت دمای بالای ۴۰ درجه در تهران و حدود ۵۰ درجه در مناطق گرمسیر و همزمانی تداوم گرما در کلیه نقاط کشور، بیشترین فشار را بر شبکه سراسری برق وارد کرده است؛ با این حال، شبکه برق کشور تاکنون پایدار بوده است.

وی با بیان اینکه بازه زمانی ۲۰ تیر تا ۲۰ مرداد گرم‌ترین دوره سال به شمار می‌رود، افزود: همه ظرفیت‌های صنعت برق در بخش‌های تولید، انتقال و توزیع برای تأمین برق پایدار در آماده‌باش کامل قرار دارند و عبور موفق از هفته‌های پیش‌رو مستلزم همراهی مشترکان در مدیریت مصرف است.

ذبیح‌زاده درباره وضعیت تأمین برق بخش صنعت نیز گفت: از ابتدای خردادماه تاکنون، میزان برق تحویلی به صنایع نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳ درصد افزایش یافته است؛ موضوعی که نشان می‌دهد با ارتقای قابلیت تولید نیروگاه‌ها و مشارکت مشترکان در مدیریت مصرف، امکان تأمین برق بیشتری برای بخش‌های مولد کشور فراهم شده است.

وی همچنین از هماهنگی مستمر با وزارت صمت و تشکل‌های صنعتی برای مدیریت بار خبر داد و افزود: برنامه‌های محدودیت احتمالی با اطلاع‌رسانی قبلی به واحدهای صنعتی ابلاغ می‌شود تا فعالیت تولیدی با کمترین اختلال ادامه یابد. همچنین از صنایع خواسته شده است برنامه تعمیرات اساسی و توقف‌های دوره‌ای خود را تا حد امکان با بازه اوج مصرف برق همزمان کنند.

معاون راهبری شبکه برق کشور در پایان، انتقال مصارف پرمصرف به ساعات کم‌باری، تنظیم دمای سامانه‌های سرمایشی روی ۲۵ درجه سانتی‌گراد، استفاده از دور کند کولرهای آبی، حذف مصارف غیرضروری و استفاده از روشنایی در حد کفایت را از مهم‌ترین اقدامات مؤثر برای حفظ پایداری شبکه در هفته‌های آینده برشمرد.

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