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مذاکرات فنی و قراردادی طرح توسعه میدان نفتی یادمان آغاز شد

مذاکرات فنی و قراردادی طرح توسعه میدان نفتی یادمان آغاز شد
کد خبر : 1813589
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مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت گفت: همسو با توسعه میدان‌های نفت کشور، مذاکرات فنی و قراردادی اجرای طرح توسعه میدان نفتی یادمان آغاز شد.

به گزارش ایلنا به نقل از شرکت مهندسی و توسعه نفت، نصراله زارعی افزود: در این مذاکرات، محورهایی ازجمله دامنه کار، الزامات فنی، چهارچوب‌های قراردادی و برنامه اجرایی طرح بررسی و درباره آن‌ها تبادل نظر می‌شود تا زمینه برای آغاز عملیات اجرایی توسعه این میدان فراهم شود.

میدان نفتی یادمان از میدان‌های مرزی کشور به شمار می‌رود و در دشت آبادان، در ۶۵ کیلومتری غرب اهواز و ۲۲ کیلومتری جنوب غربی هویزه واقع شده است. این میدان با وسعتی حدود ۲۰۰ کیلومتر مربع، در حد فاصل میدان‌های سپهر جفیر و آزادگان جنوبی قرار دارد و از ظرفیت‌های مهم توسعه‌ای صنعت نفت در منطقه غرب کارون به شمار می‌رود.

وی با اشاره به ویژگی‌های فنی این میدان افزود: در مراحل مطالعاتی و اکتشافی، یک حلقه چاه تا عمق حدود ۴۷۰۰ متر در لایه فهلیان پایینی حفاری شده و نتایج مطالعات مخزنی، لایه‌های سروک و گدوان را به‌عنوان افق‌های دارای نفت اقتصادی شناسایی کرده است.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت یادآور شد: میدان یادمان که از میدان‌های جدید صنعت نفت ایران به شمار می‌رود، دارای حدود یک‌میلیارد و ۱۰۰ میلیون بشکه نفت درجاست و توسعه آن در چهارچوب سیاست‌های شرکت ملی نفت ایران، نقش مهمی در افزایش ظرفیت تولید نفت کشور و بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های میدان‌های مرزی خواهد داشت.

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