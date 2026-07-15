به گزارش خبرنگار ایلنا، جمال میرزایی، رئیس انجمن صنفی صنعت تایر ایران و مدیرعامل گروه صنعتی بارز در نشست خبری با اشاره به ظرفیت‌های صنعت تایر کشور اظهار کرد: صنعت تایر طی سال‌های گذشته رونق و توسعه خوبی داشته و در بخش تایرهای سواری عملاً به خودکفایی رسیده‌ایم. البته ممکن است برای برخی سایزهای خاص همچنان نیاز محدودی به واردات وجود داشته باشد، اما در مجموع ظرفیت تأمین نیاز کشور در این بخش ایجاد شده است.

وی افزود: در گروه تایرهای باری و اتوبوسی رادیال نیز در حال حاضر بیش از ۳۰ درصد نیاز کشور در داخل تولید می‌شود و ظرفیت‌های مناسبی برای توسعه این بخش وجود دارد. بسیاری از شرکت‌های تایرساز پروژه‌های توسعه‌ای برای افزایش ظرفیت تولید تایرهای باری و اتوبوسی در دست اجرا دارند و اگر تأمین ارز و حمایت‌های لازم از سوی وزارت صمت انجام می‌شد، امکان افزایش قابل توجه سهم تولید داخل وجود داشت.

پروژه‌های توسعه‌ای صنعت تایر در انتظار تخصیص ارز

میرزایی ادامه داد: برخی پروژه‌های توسعه‌ای در بخش تایرهای باری و اتوبوسی بیش از ۶۰ درصد پیشرفت داشته‌اند، اما به دلیل مشکلات مربوط به تأمین و تخصیص ارز برای واردات ماشین‌آلات، روند اجرای آنها متوقف یا کند شده است. در حوزه تایرهای مورد استفاده در معادن و ماشین‌آلات فوق‌سنگین نیز پروژه‌های مناسبی در سه شرکت در حال اجرا بود که آنها نیز با مشکل تأمین ارز مواجه شده‌اند.

وی با بیان اینکه حدود ۱۰ شرکت تایرساز کشور در حوزه توسعه فعالیت دارند، گفت: ظرفیت مناسبی برای افزایش تولید وجود دارد که می‌تواند علاوه بر تأمین نیاز داخلی، زمینه توسعه صادرات را نیز فراهم کند و شرکت‌های ایرانی را از تولیدکنندگان صرفاً داخلی به بازیگران منطقه‌ای تبدیل کند.

رئیس انجمن صنفی صنعت تایر ایران افزود: حدود ۷۰ درصد مواد اولیه صنعت تایر از داخل کشور تأمین می‌شود و توسعه این صنعت می‌تواند به رونق زنجیره تأمین داخلی نیز کمک کند. بنابراین لازم است مسئولان توجه بیشتری به پروژه‌های توسعه‌ای این صنعت داشته باشند.

کاهش ۸ درصدی تولید در سال گذشته

میرزایی با اشاره به مشکلات تولیدکنندگان در سال گذشته اظهار کرد: صنعت تایر تنها برای حدود ۵۰ درصد نیاز ارزی خود موفق به دریافت ارز شد و از سوی دیگر، قیمت‌گذاری دستوری نیز دست تولیدکنندگان را برای تأمین منابع مالی بسته بود. در نتیجه، با وجود همه تلاش‌ها، تولید صنعت حدود ۸ درصد کاهش یافت.

وی افزود: در شرایط عادی امکان افزایش حدود ۲۰ درصدی تناژ تولید وجود داشت؛ بنابراین با احتساب کاهش رخ‌داده، می‌توان گفت صنعت تایر در سال گذشته عملاً با اثری منفی در حدود ۳۰ درصد نسبت به ظرفیت بالقوه خود مواجه شد. این روند در سه تا چهار ماه نخست امسال نیز ادامه یافته و مشکلات گمرکی، کشتیرانی و حمل‌ونقل نیز به مشکلات ارزی و نقدینگی اضافه شده است.

هزینه حمل مواد اولیه تا ۱۷ برابر افزایش یافت

مدیرعامل گروه صنعتی بارز درباره افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل گفت: امروز به ازای هر کیلوگرم ماده اولیه وارداتی، نزدیک به یک دلار هزینه حمل پرداخت می‌کنیم. برای حمل زمینی یک کانتینر از چین به ایران نیز پیشنهادهایی تا حدود ۱۸ هزار دلار دریافت کرده‌ایم.

وی ادامه داد: پیش از این، هزینه حمل یک کانتینر از چین به بندرعباس حدود یک‌هزار و ۱۰۰ دلار بود، اما اکنون این رقم به حدود ۱۸ هزار دلار رسیده که افزایش بسیار سنگینی است. مشکلات حمل دریایی، تغییر کشتی‌ها، تخلیه و بارگیری مجدد، افزایش هزینه بیمه و ریسک‌های حمل‌ونقل همگی به افزایش قیمت تمام‌شده تولید منجر شده‌اند.

میرزایی تأکید کرد: صنعت تایر به دنبال افزایش غیرمنطقی قیمت یا کسب سودهای غیرمتعارف نیست، اما وقتی هزینه تولید افزایش پیدا می‌کند، تعدیل قیمت برای حفظ تولید اجتناب‌ناپذیر است. اگر این اتفاق رخ ندهد، خطر کاهش یا توقف تولید و در نتیجه کمبود تایر در ماه‌های آینده وجود خواهد داشت.

قیمت‌گذاری باید براساس آنالیز روز انجام شود

رئیس انجمن صنفی صنعت تایر ایران درباره قیمت‌گذاری دستوری اظهار کرد: تولیدکنندگان صنعت تایر حمایت ویژه‌ای دریافت نمی‌کنند و انتظار دارند قیمت‌گذاری نیز آزاد باشد. آزادسازی قیمت می‌تواند موجب افزایش رقابت در حوزه کیفیت، تنوع محصولات، فناوری‌های جدید و تولید تایرهای سازگارتر با محیط زیست شود.

وی افزود: در نظام قیمت‌گذاری فعلی، قیمت تایر عملاً براساس وزن و به صورت کیلویی محاسبه می‌شود و این روش فرصت توسعه محصولات باکیفیت‌تر، تایرهای سبز و تولید براساس استانداردهای بالاتر را از صنعت می‌گیرد؛ زیرا تولید این محصولات هزینه بیشتری دارد اما سازوکاری برای لحاظ کردن این هزینه‌ها در قیمت وجود ندارد.

میرزایی گفت: پیشنهاد صنعت این است که قیمت هر سایز تایر براساس آنالیز روز قیمت تمام‌شده و با یک حاشیه سود مشخص تعیین شود. حتی اگر حاشیه سود ۱۷ درصد نباشد و عدد پایین‌تری تعیین شود، مسئله اصلی این است که قیمت‌ها براساس شرایط روز محاسبه شوند، نه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده مربوط به ماه‌ها یا سال‌های گذشته.

وی ادامه داد: در شرایطی که قیمت ارز، نفت، مواد اولیه و هزینه‌های حمل‌ونقل به سرعت تغییر می‌کند، فرآیندی که بررسی و اصلاح قیمت را چهار یا پنج ماه طول می‌دهد، پاسخگوی شرایط امروز اقتصاد نیست.

سودآوری صنعت تایر به شدت کاهش یافته است

مدیرعامل گروه صنعتی بارز با اشاره به وضعیت سودآوری شرکت‌های تایرساز اظهار کرد: شرکت‌های صنعت تایر در سال گذشته عموماً کمتر از ۱۰ درصد سود داشتند. به عنوان نمونه، سود گروه صنعتی بارز حدود ۹ درصد بود که آثار ناشی از تغییر نرخ ارز بخش قابل توجهی از آن را از بین برد.

وی افزود: میانگین سود صنعت که انتظار می‌رود حدود ۱۷ درصد باشد، به حدود ۶ درصد کاهش یافته و در شرایط فعلی برخی تولیدات با زیان انجام می‌شود. ادامه این وضعیت می‌تواند عملکرد مالی شرکت‌های تایرساز را به‌شدت تحت تأثیر قرار دهد.

جهش قیمت مواد اولیه صنعت تایر

میرزایی درباره تأمین مواد اولیه نیز گفت: توقف یا کاهش تولید برخی مجتمع‌های پتروشیمی، صنعت تایر را با مشکل جدی مواجه کرده است. برخی مواد اولیه که پیش از این با قیمت حدود ۱۴۰ هزار تومان خریداری می‌شد، ابتدا به ۲۴۰ هزار تومان رسید و اکنون هزینه واردات آن به حدود ۵۵۰ تا ۶۰۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم افزایش یافته است.

وی افزود: موادی مانند کائوچوی مصنوعی و برخی گریدهای مورد نیاز صنعت اکنون باید از طریق واردات و با ارز آزاد تأمین شوند. این موضوع اثر مستقیمی بر قیمت تمام‌شده تایر دارد و در برخی موارد قیمت مواد اولیه از قیمت مبنای فعلی محصولات نیز فراتر رفته است.

ظرفیت تولید تایر باری و اتوبوسی قابل افزایش است

رئیس انجمن صنفی صنعت تایر ایران درباره تولید تایرهای باری و اتوبوسی رادیال اظهار کرد: دو شرکت در حال حاضر در این حوزه تولید دارند و ظرفیت اسمی موجود می‌تواند بخش قابل توجهی از نیاز کشور را پوشش دهد، هرچند به دلیل مشکلات موجود هنوز امکان استفاده کامل از ظرفیت‌ها فراهم نشده است.

وی افزود: پروژه‌های توسعه‌ای این بخش پیشرفت مناسبی داشته‌اند و با تأمین منابع ارزی مورد نیاز، امکان ایجاد ظرفیت جدید وجود دارد. با تأمین حدود ۱۰۰ میلیون یورو برای پروژه‌های توسعه‌ای می‌توان ظرفیت این بخش را به میزان قابل توجهی افزایش داد و سهم تولید داخل را به حداقل ۶۰ درصد نیاز کشور رساند.

میرزایی با انتقاد از شرایط واردات این گروه محصولی گفت: تایرهای وارداتی باری و اتوبوسی از تعرفه حداقلی و ارز دولتی برخوردارند، در حالی که تولیدکننده داخلی از چنین حمایت‌هایی بهره‌مند نیست. این تفاوت، شرایط رقابت را برای تولید داخلی دشوار کرده است.

صادرات تایر ایران به حداقل رسیده است

وی درباره صادرات تایر نیز اظهار کرد: میزان صادرات صنعت در سال گذشته حتی به ۶ میلیون یورو نرسید، زیرا شرکت‌های تایرساز با توجه به نیاز بازار داخلی، تأمین مصرف کشور را در اولویت قرار داده‌اند.

میرزایی افزود: با اجرای پروژه‌های توسعه‌ای، ظرفیت بسیار مناسبی برای صادرات وجود دارد. تایرهای ایرانی از نظر کیفیت و برند در جایگاه خوبی قرار دارند و در کشورهای همسایه و آسیای میانه بازار مناسبی برای آنها وجود دارد.

مطالبات بیش از ۶ همتی صنعت تایر از خودروسازان

میرزایی در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا در خصوص وضعیت همکاری صنعت تایر و خودروسازان اظهار کرد: در شرایط فعلی هم شرکت‌های خودروساز و هم تولیدکنندگان تایر با مشکلات متعددی مواجه هستند؛ خودروسازان ممکن است در پرداخت‌ها با مشکل روبه‌رو باشند و ما نیز به دلیل کاهش تولید، در تحویل محصولات با محدودیت‌هایی مواجه شده‌ایم.

وی افزود: در حال حاضر میزان مطالبات صنعت تایر از خودروسازان بالغ بر ۶ همت است و صنعت خودروسازی نیز در شرایط اخیر آسیب قابل توجهی دیده است.

هشدار نسبت به اختلال در تأمین تایر کشور

رئیس انجمن صنفی صنعت تایر ایران در پایان تأکید کرد: صنعت تایر امروز حدود ۹۵ درصد نیاز کشور در بخش سواری و در مجموع نزدیک به ۷۰ درصد کل نیاز بازار را تأمین می‌کند. هرگونه اختلال جدی در تولید این صنعت می‌تواند در ماه‌های آینده پیامدهای نامطلوبی برای بازار داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: تولیدکنندگان خواستار آن هستند که سازمان حمایت به جای ورود مستقیم به تعیین قیمت، نقش نظارتی خود را ایفا کند و قیمت‌گذاری براساس آنالیز واقعی و روزآمد هزینه‌های تولید انجام شود. صنعت تایر با نظارت بر رعایت ضوابط و حاشیه سود منطقی مشکلی ندارد، اما سازوکار فعلی با سرعت تحولات اقتصادی و افزایش روزانه هزینه‌ها متناسب نیست.

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