قاچاق برق مردم جرم است
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر گفت: ۴۸ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز در عملیاتهای جداگانهای در شهرهای بوشهر، برازجان, تنگستان، عسلویه و یک واحد کشاورزی در شهرستان دشتستان شناسایی و با هماهنگی دستگاه قضایی و پلیس امنیت، جمعآوری شد.
به گزارش ایلنا از شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر، غلامرضا حشمتی در تشریح این خبر اظهار کرد: در یکی از این عملیاتها، ۸ دستگاه ماینر با توان مصرفی ۲۵ کیلووات در یک منزل مسکونی در شهرستان بوشهر شناسایی شد که از انشعاب غیرمجاز پیش از کنتور استفاده میکرد.
وی افزود: این مرکز با گزارش دریافتی شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر شناسایی شد و دستگاهها بطور ماهرانهای مخفی کرده بودند که پس از هماهنگی با مرجع قضایی، برق محل قطع و تجهیزات غیرمجاز جمعآوری شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر ادامه داد: در عملیات دیگری، ۴ دستگاه ماینر از با توان مصرفی ۱۲ کیلووات در یک تالار عروسی در شهر برازجان کشف شد که از انشعاب غیرمجاز پیش از کنتور استفاده میکرد.
وی همچنین از کشف ۶ دستگاه ماینر با توان مصرفی ۲۱ کیلووات در یک انشعاب چاه کشاورزی در شهرستان دشتستان، ۶ دستگاه در عسلویه، ۸ دستگاه در تنگستان، ۱۶ دستگاه در امور دو بوشهر خبر داد و گفت: این دستگاهها با استفاده غیر مجاز مجاز از برق برای استخراج رمزارز مورد استفاده قرار میگرفتند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر افزود: این مرکز نیز در جریان بازرسی و پایش میدانی شناسایی شدند که پس از هماهنگی با مرجع قضایی و با همکاری نیروی انتظامی جمع آوری و برق مشترکین قطع و تجهیزات غیرمجاز جمعآوری شد.
حشمتی با تأکید بر اینکه استفاده غیرمجاز از برق برای ماینرها موجب افزایش مصرف برق، تحمیل خسارت به شبکه توزیع و تضییع حقوق مشترکان میشود، از شهروندان خواست در صورت اطلاع از فعالیت مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز، موضوع را به شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر با ارسال پیام به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ اطلاع دهند تا اقدامات قانونی لازم انجام شود.