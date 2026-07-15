به گزارش ایلنا، امروز چهار‌شنبه ۲۴ تیر ماه ۱۴۰۵، قیمت فروش حواله دلار آمریکا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران ۱۴۹ هزار و ۸۹۷ تومان و قیمت خرید حواله دلار ۱۴۸ هزار و ۵۴۸ تومان است.

قیمت فروش حواله یورو نیز ۱۷۱ هزار و ۲۸۴ تومان و قیمت خرید حواله آن ۱۶۹ هزار و ۷۴۲ تومان است.

نرخ فروش حواله درهم امارات نیز ۴۰ هزار و ۸۱۶ تومان و قیمت خرید حواله آن ۴۰ هزار و ۴۴۸ تومان است.

نرخ فروش حواله روبل روسیه هزار و ۹۳۴ تومان و قیمت خرید حواله آن هزار و ۹۱۷ تومان است.

نرخ فروش حواله یوان چین ۲۲ هزار و ۱۲۴ تومان و قیمت خرید حواله آن ۲۱ هزار و ۹۲۴ تومان است.

نرخ فروش حواله روپیه هند یک هزار و ۵۵۹ تومان و قیمت خرید حواله آن یک هزار و ۵۴۵ تومان است.

نرخ فروش حواله یکصد ین ژاپن ۹۲ هزار و ۴۳۶ تومان و قیمت خرید حواله آن ۹۱ هزار و ۶۰۴ تومان است.

نرخ فروش حواله هزاروون کره جنوبی ۱۰۰ هزار و ۵۶۰ تومان و قیمت خرید حواله آن ۹۹ هزار و ۶۵۵ تومان است