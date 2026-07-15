به گزارش خبرنگار ایلنا، حسن سالاریه، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان فضایی کشور امروز (چهارشنبه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۵) در نشست خبری با بیان اینکه ۳ گروه پروژه در حوزه ماهواره‌ها داریم، گفت: گروه پروژه‌های زیرساختی، پروژه‌های ماهواره‌بر و خدمات مبتنی بر داده، پروژه‌های در دست اقدام سازمان فضایی است.

توزیع پایگاه‌های پرتاب ماهواره در کشور

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه در حوزه زیرساختی، پروژه‌های متعددی در برنامه هفتم پیشرفت تعریف شده است، گفت: ازجمله پروژه‌های زیرساختی، پایگاه پرتاب و ساخت آزمایشگاه تجمیع و تست ماهواره‌هاست که در سال جاری، این روند ادامه دارد.

سالاریه ادامه داد: مراکز کنترل ماهواره در نقاط مختلف کشور توزیع‌ شده است. این مراکز در قالب شبکه‌ای از کنترل ماهواره است که هرچقدر توزیع شده باشد، مناسب‌تر است زیرا فرایند تست ماهواره کوتاه‌تر و زمان بهره‌برداری از ماهواره‌ها کوتاه‌تر می‌شود.

۶ ماهواره رزرو منظومه شهید سلیمانی در مدار قرار می‌گیرند

رئیس سازمان فضایی در مورد ماهواره‌های مخابراتی کشور، گفت: یکی از ماهواره‌های مخابراتی، ماهواره ناهید ۳ است که امکان خدمات مخابراتی در مدار زمین‌آهنگ را فراهم می‌کند و عمده خدمات آن نقل و انتقال داده است.

سالاریه در مورد منظومه ماهواره‌ای شهید سلیمانی، گفت: یکی از منظومه‌های ارتباطی، منظومه باریک‌بان یا پروژه شهید سلیمانی است که فاز ۱ آن ۱۸ ماهواره اصلی دارد.

سالاریه درباره ماهواره ناهید ۳ گفت: این ماهواره نمونه دیگری از ماهواره‌های مخابراتی کشور است که امکان ارائه خدمات در مدار زمین‌آهنگ را برای ما فراهم می‌کند.

وی افزود: این پروژه اکنون در فاز طراحی قرار دارد و ساخت برخی از زیرسیستم‌های اصلی آن، از جمله بخش‌های مرتبط با تراسترها و سامانه‌های پیشرانش، در حال انجام است.

وی با تشریح کارکرد ماهواره‌های مخابراتی گفت: بخش عمده خدمات این ماهواره‌ها مربوط به نقل و انتقال داده است و بسته به حجم داده‌ای که باید منتقل شود، از باندها و فرکانس‌های مختلف استفاده می‌شود و این ماهواره‌ها می‌توانند به‌صورت منفرد یا در قالب منظومه مورد استفاده قرار گیرند.

معاون وزیر ارتباطات افزود: اگر ماهواره در ارتفاع پایین قرار داشته باشد، معمولاً باید در قالب منظومه مورد استفاده قرار گیرد، اما اگر در ارتفاع بالا مستقر شود، با توجه به محدوده پوشش، تعداد ماهواره‌های مورد نیاز کاهش می‌یابد.

وی گفت: در مدار ۳۶ هزار کیلومتری که مدار زمین‌آهنگ محسوب می‌شود، حتی یک ماهواره نیز می‌تواند قابلیت ارائه خدمات داشته باشد و ناهید ۳ از همین خانواده ماهواره‌هاست.

سالاریه تأکید کرد: این پروژه‌ها فقط به سال ۱۴۰۵ محدود نمی‌شوند و در سال‌های آینده نیز ادامه خواهند داشت، اما بخش‌های مهمی از کار از جمله طراحی و ساخت نمونه‌های اولیه، زیرسامانه‌ها و نمونه‌های مهندسی، به‌تدریج تکمیل خواهد شد.

وی ابراز امیدواری کرد که در سال ۱۴۰۵ بخش‌های قابل توجهی از این برنامه‌ها به نتیجه برسد و در نشست‌ها و رویدادهای بعدی، جزئیات بیشتری به اطلاع مردم برسد.

وی در ادامه به یکی دیگر از طرح‌های مهم فضایی کشور اشاره کرد و گفت: از دیگر پروژه‌های مهم در حوزه ارتباطات فضایی، منظومه شهید سلیمانی است که در چند فاز اجرا می‌شود؛ فاز نخست این منظومه شامل ۲۴ ماهواره است که ۱۸ ماهواره اصلی و ۶ ماهواره رزرو را در بر می‌گیرد و قرار است در مدار قرار گیرند.

رئیس سازمان فضایی ایران گفت: یکی از رویدادهای مهم سال ۱۴۰۴، رونمایی از نخستین نمونه این ماهواره در دهه فجر و در روز فناوری فضایی، ۱۴ بهمن‌ماه، با حضور وزیر ارتباطات و وزیر دفاع بود؛ همان‌طور که پیش‌تر نیز اعلام شده بود، ساخت زیرسامانه‌های این منظومه انجام شده و اکنون در مرحله تجمیع سایر ماهواره‌ها قرار داریم.

سالاریه گفت: در برنامه‌های مهم سال ۱۴۰۵، رونمایی از نمونه‌های بعدی این منظومه و همچنین، به محض آماده شدن پرتابگر مربوطه، پرتاب این ماهواره‌ها نیز پیش‌بینی شده و این موضوع از جمله برنامه‌های جدی سازمان فضایی ایران در سال آینده خواهد بود.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: صنعت فضایی کشور در جنگ آسیب دید، اما به تدریج بازسازی می‌شود.

پروژه‌های فضایی کشور در جنگ هم متوقف نشد

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: توسعه صنعت فضایی با وجود همه محدودیت‌ها و دشواری‌های ایجادشده و در شرایط جنگ همچنان با قدرت ادامه دارد و هیچ‌یک از پروژه‌های راهبردی این حوزه متوقف نشده است.

سالاریه افزود: ماهواره‌ها امروز به یکی از نیاز‌های اساسی کشور‌ها تبدیل شده‌اند و نقش آنها در مدیریت سرزمین، برنامه‌ریزی، ارتباطات، تصمیم‌گیری و ارائه خدمات عمومی هر روز پررنگ‌تر می‌شود. از همین رو، توسعه ماهواره‌های مخابراتی و سنجشی برای کشور یک ضرورت محسوب می‌شود و برنامه‌های سازمان فضایی نیز بر همین اساس دنبال می‌شود.

وی با اشاره به توان داخلی صنعت فضایی گفت: بخش عمده دانش فضایی کشور کاملاً بومی است و متخصصان داخلی طی سال‌های گذشته توانسته‌اند بسیاری از فناوری‌های راهبردی را بدون

وابستگی به خارج از کشور توسعه دهند. به همین دلیل، شرایط موجود هرچند ممکن است اجرای برخی پروژه‌ها را با دشواری‌هایی همراه کند، اما مانعی برای ادامه مسیر توسعه صنعت فضایی ایجاد نکرده است.

سالاریه با بیان اینکه برخی پروژه‌ها ممکن است تحت تأثیر شرایط، با تغییراتی در زمان‌بندی یا شیوه اجرا مواجه شوند، گفت: این موضوع به معنای توقف فعالیت‌ها نیست و همه برنامه‌ها با مدیریت شرایط در حال پیگیری هستند.

غالب دانش صنعت فضایی در کشور بومی است

رئیس سازمان فضایی ایران با بیان اینکه صنعت فضایی کشور بر پایه دانش داخلی شکل گرفته است، گفت: امروز این صنعت از پویایی و آمادگی بسیار خوبی برخوردار است و مجموعه‌های فعال در این حوزه با انگیزه و توان بالا فعالیت خود را ادامه می‌دهند.

وی افزود: یکی از ویژگی‌های مهم صنعت فضایی ایران، پراکندگی ظرفیت‌های تخصصی در نقاط مختلف کشور است. شرکت‌های خصوصی و مراکز متعدد تحقیقاتی در بخش‌های مختلف، ساخت زیرسامانه‌ها و تجهیزات فضایی را بر عهده دارند و هر یک بخشی از زنجیره توسعه فناوری را تکمیل می‌کنند.

سالاریه ادامه داد: همین گستردگی ظرفیت‌ها سبب شده است که حتی اگر در مقطعی بخشی از زیرساخت‌ها دچار آسیب شوند، روند توسعه صنعت فضایی متوقف نشود و سایر مجموعه‌ها بتوانند فعالیت‌ها را ادامه دهند.

وی تأکید کرد: آسیب دیدن یک ساختمان یا یک مرکز به معنای توقف صنعت فضایی کشور نیست، زیرا تجهیزات، نیرو‌های انسانی و دانش فنی در مراکز مختلف توزیع شده‌اند و این ساختار امکان ادامه فعالیت‌ها را فراهم می‌کند.

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