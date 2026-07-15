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معاون وزیر جهاد: ذخایر گندم، برنج، روغن و نهاده دامی کشور مطلوب است

معاون وزیر جهاد: ذخایر گندم، برنج، روغن و نهاده دامی کشور مطلوب است
کد خبر : 1813526
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معاون توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه تأمین کالاهای اساسی بدون وقفه ادامه دارد، گفت: با همکاری دستگاه‌های اجرایی، ذخایر راهبردی گندم، برنج و روغن در وضعیت مطلوب قرار دارد.

به گزارش ایلنا، محمدرضا طلایی، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در نشست بررسی تامین کالاهای اساسی که با حضور نمایندگان کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در سازمان تعزیرات حکومتی برگزار شد، در گزارشی از وضعیت تأمین و توزیع کالاهای اساسی کشور اظهار کرد: از ابتدای جنگ تاکنون، با همکاری مجموعه دولت و دستگاه‌های مرتبط، اقدامات گسترده‌ای برای حفظ امنیت غذایی و پشتیبانی از بخش تولید انجام شده است و امروز هیچ واحد دامداری، مرغداری یا تولیدی نباید دغدغه‌ای در زمینه تأمین نهاده‌های دامی داشته باشد.

وی افزود: به منظور تسریع در تخلیه بنادر و پایداری تأمین بازار، برنامه‌ریزی لازم برای تأمین نهاده‌های دامی تا پایان شهریور انجام شده و با افزایش عرضه، قیمت برخی نهاده‌ها روند کاهشی داشته است.

طلایی با اشاره به مدیریت واردات کالاهای اساسی گفت: در ماه‌های اخیر با هماهنگی دستگاه‌های مختلف، روند تخلیه کشتی‌ها در بنادر کشور شتاب گرفت و با اجرای مصوبات دولت و همکاری گمرک، بخش قابل توجهی از کالاهای اساسی از بنادر ترخیص و وارد چرخه توزیع شد.

معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه بخشی از واردات کالاهای اساسی از مسیر بنادر شمالی انجام می‌شود، خاطرنشان کرد: با وجود افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل بین‌المللی و محدودیت‌های ایجاد شده در برخی مسیرهای ترانزیتی، روند تأمین کالاهای اساسی متوقف نشده و نیاز کشور از مسیرهای جایگزین در حال تأمین است.

وی تأکید کرد: از نظر ذخایر کالاهایی مانند برنج، روغن، نهاده‌های دامی و گندم، شرایط مطلوبی برقرار است و هیچ نگرانی بابت تأمین کالاهای اساسی وجود ندارد.

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