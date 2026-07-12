پایداری شبکه گاز شمال کشور
مدیر منطقه ۹ عملیات انتقال گاز ایران از اجرای عملیات اتصال نهایی انشعاب دوم روی یکی از خطوط لوله انتقال گاز در این منطقه خبر داد و گفت: این اقدام با هدف افزایش تابآوری زیرساختها، ارتقای ضریب اطمینان شبکه و پایداری انتقال گاز در شمال کشور انجام شد.
به گزارش ایلنا به نقل از شرکت ملی گاز ایران، محیالدین مفخمی افزود: عملیات اتصال نهایی انشعاب دوم روی یکی از خطوط لوله انتقال گاز به ایستگاه CGS در استان گلستان، در نیمه نخست تیر ۱۴۰۵ با موفقیت به پایان رسید.
وی افزود: این عملیات با هدف تقویت پایداری شبکه و افزایش آمادگی عملیاتی منطقه اجرا شد و با انجام آن، پایداری انتقال گاز به ایستگاه CGS افزایش یافته و انعطاف عملیاتی بیشتری بهویژه در شرایط پیک مصرف و مواقع بحرانی فراهم شده است.
مدیر منطقه ۹ عملیات انتقال گاز ایران با اشاره به هماهنگی انجامشده برای اجرای این پروژه تصریح کرد: این عملیات با همکاری و هماهنگی شرکت گاز استان گلستان، دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران و رعایت کامل دستورالعملهای ایمنی و استانداردهای فنی انجام شد.
مفخمی در پایان از تلاشهای شبانهروزی کارکنان منطقه ۹ عملیات انتقال گاز قدردانی کرد و گفت: این عملیات با همت، دقت و تخصص نیروهای عملیاتی منطقه در کمترین زمان ممکن به سرانجام رسید.