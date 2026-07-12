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اعمال محدودیت، برای بیش از ۱۰ هزار مشترک «بسیار پرمصرف» در اوج بار شبکه

اعمال محدودیت، برای بیش از ۱۰ هزار مشترک «بسیار پرمصرف» در اوج بار شبکه
کد خبر : 1812314
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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ از اعمال محدودیت‌های هوشمند برای بیش از ۱۰ هزار مشترک بسیار پرمصرف خانگی و تجاری شهر تهران خبر داد و تأکید کرد که این اقدام در جهت صیانت از حقوق عامه و حفظ پایداری شبکه برق پایتخت و کشور و توزیع عادلانه انرژی صورت گرفته است.

به گزارش ایلنا از شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ؛ مدیرعامل این شرکت با اشاره به وقوع موج گرمای کم‌سابقه و افزایش قابل ملاحظه بار مصرفی در کلان‌شهر تهران و همچنین سطح کشور، اظهار داشت: با هدف توزیع عادلانه انرژی و جلوگیری از بروز هرگونه اختلال در شبکه، در روز شنبه؛ بیستم تیرماه؛ گرم ترین روز سال جاری، محدودیت مصرف برای ۱۰ هزار و ۲۹۱ مشترک که در رده "بسیار پرمصرف" قرار دارند، اعمال شده است.

"کامبیز ناظریان" با قدردانی از همراهی و همکاری اکثریت شهروندان تهرانی در مدیریت مصرف برق، به تشریح وضعیت مصرف بخش خانگی پرداخت و تصریح کرد: «بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که حدود ۶ درصد از مشترکان برق در شهر تهران در رده بسیار پرمصرف قرار دارند و این گروه اندک، به تنهایی ۱۸ درصد از کل مصرف بخش خانگی تهران را به خود اختصاص داده‌اند.

 وی افزود: «پیش از این، اطلاع‌رسانی‌ها و هشدارهای لازم برای این دسته از مشترکان ارسال شده است و با توجه به تداوم گرمای هوا، در صورت عدم اصلاح الگوی مصرف، طی روزهای آتی نیز محدودیت‌هایی ویژه این دسته از مشترکان از طریق سامانه‌های هوشمند و پیشرفته شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ اعمال خواهد شد.

 "ناظریان" در پایان با تأکید بر حساسیت شرایط کنونی شبکه برق، از تمامی شهروندان درخواست کرد تا با رعایت راهکارهای ساده مدیریت مصرف، به پایداری شبکه کمک کنند، وی خاطرنشان کرد: تنها ۱۰ درصد صرفه‌جویی در مصرف روزانه، کمکی ارزنده در گذر موفق از تابستان داغ سال جاری و تداوم ارائه خدمت‌رسانی مستمر به تمامی نقاط کشور خواهد بود.

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