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نیاز مصرف برق استان تهران از مرز ۱۰ هزار مگاوات عبور کرد

نیاز مصرف برق استان تهران از مرز ۱۰ هزار مگاوات عبور کرد
کد خبر : 1812312
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همزمان با تداوم موج گرما، نیاز مصرف برق استان تهران در روز ۲۰ تیرماه از مرز ۱۰ هزار مگاوات عبور کرد.

به گزارش ایلنا از شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، کامبیز ناظریان، سخنگوی صنعت برق در استان تهران، با اشاره به افزایش کم سابقه دمای هوا و رشد چشمگیر مصرف برق، از عبور نیاز مصرف برق استان تهران از مرز ۱۰ هزار مگاوات در روز ۲۰ تیرماه ۱۴۰۵ خبر داد.

ناظریان با بیان اینکه همزمان با افزایش دمای هوا، بار شبکه برق نیز به شکل قابل توجهی افزایش می‌یابد، اظهار کرد: به ازای هر یک درجه افزایش دما در زمان استفاده از سامانه‌های سرمایشی، بیش از ۲۵۰ مگاوات به بار شبکه برق استان تهران افزوده می‌شود؛ رقمی معادل مصرف برق حدود ۲۵۰ هزار خانوار. از این رو، همراهی شهروندان در اجرای راهکارهای مدیریت مصرف در سامانه‌های سرمایشی و کولرها، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ پایداری شبکه برق دارد.

وی با تأکید بر ضرورت اجرای دستورالعمل‌های مدیریت مصرف برق افزود: رعایت دمای ۲۵ درجه سانتی‌گراد برای سامانه‌های سرمایشی با استفاده از دور کند کولرها، خاموش کردن تجهیزات غیرضروری و مدیریت مصرف در ساعات اوج بار، باید به عنوان یک مسئولیت ملی مورد توجه تمامی مشترکان قرار گیرد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ همچنین با اشاره به الزامات ابلاغی برای دستگاه‌های اجرایی خاطرنشان کرد: تمامی ادارات، مراکز تجاری و اصناف موظف به اجرای کامل دستورالعمل‌های مدیریت مصرف و تنظیم دمای سامانه‌های سرمایشی بر روی ۲۵ درجه هستند. همچنین انتظار می‌رود مشترکانی که به مولدهای اضطراری مجهز هستند، در زمان اعلام‌شده نسبت به بهره‌برداری از این ظرفیت‌ اقدام کنند تا بخشی از بار شبکه سراسری کاهش یابد.

ناظریان با تأکید بر آمادگی کامل صنعت برق برای تأمین برق پایدار در روزهای گرم پیش رو تصریح کرد: همکاران صنعت برق با حداکثر توان در آماده‌باش قرار دارند و شبکه برق استان تهران علی‌رغم بار بالای شبکه در شرایط پایدار قرار دارد. با این حال، استمرار این شرایط و تحقق توزیع عادلانه انرژی در سراسر شهر و استان تهران، نیازمند همراهی همه مشترکان در رعایت دستورالعمل‌های مدیریت مصرف برق است.

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