تاکنون بابت خسارتهای جنگ رمضان کمکی دریافت نکردیم
مدیرعامل شرکت توانیر در نشست دو جانبه با ۱۵ عضو مجلس شورای اسلامی، خسارات صنعت برق در جنگ رمضان را بیش از ۶۰ همت عنوان و تاکید کرد: تاکنون بهغیر از منابع داخلی هیچ کمکی برای رفع خسارتها دریافت نشده است.
به گزارش ایلنا از توانیر، محمد الهداد مدیرعامل شرکت توانیر در نشست دو جانبه با ۱۵ نماینده مجلس شورای اسلامی از حوزههای انتخابیه ۷ استان کشور، خسارات وارده به شبکه برق در دوران جنگ تحمیلی رمضان را بیش از ۶۰ همت عنوان و تاکید کرد: تاکنون به غیر از منابع داخلی هیچ کمکی برای رفع خسارتهای شبکه برق دریافت نکردیم.
الهداد عدم وصول مناسب مطالبات برق مصرفی مشترکان بهویژه صنایع را از دیگر دشواریها بر سر راه تامین نقدینگی و در نتیجه اخلال در پرداخت هزینههای اصلاح و بهینهسازی شبکههای فرسوده، هوشمندسازی و توسعه و احداث شبکههای جدید عنوان کرد که پروژههای ضروری شبکه را تحت تاثیر قرار داده و از سوی دیگر وجود بیش از ۵۰۰ هزار انشعاب غیرمجاز و بعضا عدم همکاری برای نصب شمارشگر موقت انرژی، مشکلات ناپایداری و افت ولتاژ شبکه را دوچندان ساخته است.
مدیرعامل توانیر در خاتمه ابراز امیدواری کرد با همکاری همهجانبه قوای سهگانه و مردم در جمعآوری مراکز غیرمجاز استخراج رمز داراییها و انشعابهای غیرمجاز همچنین مدیریت مصرف مضاعف، اوج بار تابستان امسال نسبت به سالهای گذشته با موفقیت بیشتری سپری شود.
نمایندگان مجلس در این جلسات تاکید کردند گزارش جامع خسارتهای صنعت برق در دوران جنگ تحمیلی اخیر را در کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی مطرح و حداکثر همکاری و مساعدتهای مورد نیاز جهت حفظ پایداری شبکه برق کشور را بهعمل خواهند آورد.
از دیگر موضوعات این جلسات بررسی درخواست نمایندگان مردم پیرامون موضوعاتی چون نیازهای شبکههای توزیع برق محلی، تامین اعتبار منابع مالی مورد نیاز احداث ایستگاههای انتقال و فوق توزیع و تجهیزات شبکه، خودروهای عملیاتی، روشنایی معابر و کابل خودنگهدار و درخواستهای صنایع تولیدی در شهرستانهای حوزههای انتخابیه بود که مورد بررسی و تصمیمگیری قرار گرفت.