۴۲۰۰ مگاوات آسیب جنگ به شبکه برق/ خسارت از مرز ۶۰ هزار میلیارد تومان گذشته است
مدیرعامل توانیر با اشاره به خسارتهای سنگین وارد شده به صنعت برق در پی حملات اخیر، از کاهش ۴۲۰۰ مگاواتی توان شبکه و آسیب دیدگی بیش از ۲ هزار نقطه خبر داد و اعلام کرد: با وجود فشار مضاعف گرمای تابستان بر شبکه، عبور کمچالش از روزهای پیشرو در گرو همدلی و همراهی مردم با صنعت برق است.
به گزارش ایلنا از توانیر، محمد الهداد، در تشریح تبعات جنگ نابرابر دشمن صهیونیستی ـ آمریکایی علیه کشور، هدف قرار گرفتن زیرساختهای حیاتی برق را اقدامی مخرب خواند و گفت: در جریان ۴۰ روز تجاوز اخیر، آسیبهای گستردهای به زیرساختهای برق کشور وارد شد.
الهداد با اشاره به آمار تکاندهنده آسیبها اظهار کرد: بر اساس برآوردهای فنی، حدود ۴۲۰۰ مگاوات از توان شبکه برق کشور کاهش یافته و بیش از ۲ هزار نقطه از شبکه دچار آسیب شدهاند.
وی تأکید کرد که خسارت واردشده به شبکه و تجهیزات صنعت برق از مرز ۶۰ هزار میلیارد تومان گذشته است که این حجم از تخریب، مستقیماً بر تابآوری و سرعت خدماترسانی شبکه در روزهای اوج مصرف تأثیر گذاشته است.
گرما؛ تهدیدی مضاعف بر زیرساختهای آسیب دیده
مدیرعامل توانیر افزود: همزمان با آثار باقیمانده از جنگ، کشور با موج شدید گرما نیز روبهروست. افزایش دما نهتنها مصرف برق را به شدت بالا برده، بلکه باعث کاهش راندمان و تحملپذیری تجهیزات شبکه شده است. وی تصریح کرد: شرایط فعلی، فشار مضاعفی را بر نیروهای فنی و عملیاتی صنعت برق وارد میکند؛ لذا حفظ پایداری شبکه در این روزهای سخت، نیازمند مدیریت دقیق بار و همراهی همهجانبه مردم است.
دعوت به «قرار همدلی»
الهداد ضمن قدردانی از صبوری مردم، به روحیه همدلی ایرانیان در بزنگاههای تاریخی اشاره کرد و گفت: صنعت برق تمام ظرفیتهای خود را بسیج کرده است، اما برای موفقیت در این شرایط، نیازمند همراهی مردم هستیم.
وی در پایان با تأکید بر شعار «همه سرِ قراریم؛ قرار همدلی با صنعت برق» از هموطنان خواست با استفاده بهینه از وسایل سرمایشی، کاهش مصارف غیرضروری و رعایت الگوی مصرف، صنعت برق را در عبور از این روزهای دشوار و گرم تابستان همراهی کنند.