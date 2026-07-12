رییس انجمن شهربازیداران ایران:
هزینههای استاندارد، صنعت شهربازی را به مرز تعطیلی کشانده است
رییس انجمن شهربازیداران ایران با بیان اینکه بخش زیادی از شهربازیها به دلیل افزایش هزینهها و تأخیر در ابلاغ مصوبات استاندارد با مشکلات جدی مواجه هستند، گفت: در حالی که هزینههای بازرسی و آزمونهای فنی تا دو برابر افزایش یافته، مصوبات مربوط به تعرفهها و دستورالعملهای جدید همچنان ابلاغ نشده و این وضعیت بسیاری از فعالان این صنعت را در آستانه تعطیلی قرار داده است.
رضا مردانی، رییس انجمن شهربازیداران ایران در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با اشاره به وضعیت فعالیت شهربازیها پس از آغاز فصل تابستان، اظهار کرد: با وجود شرایط خاصی که طی ماههای گذشته در کشور ایجاد شد، شهربازی ها در کنار مردم بودند و تلاش کردند خدمات خود را متناسب با شرایط جامعه ارائه دهند.
وی افزود: بسیاری از مدیران شهربازیها در آن ایام در کنار مردم حضور داشتند و حتی برخی وسایل بازی را به فضاهای عمومی منتقل کردند تا کودکان و خانوادهها بتوانند از آنها استفاده کنند. ما نیز در میدان فاطمی و برخی نقاط دیگر تهران تعدادی از دستگاههای بازی را مستقر کردیم تا مردم، بهویژه کودکان، در آن شرایط سخت لحظات بهتری را تجربه کنند.
هزینههای کمرشکن واحدها را به آستانه تعطیلی کشانده است
رییس انجمن شهربازیداران ایران با ابراز امیدواری نسبت به بهبود شرایط در ماههای آینده، افزود: امیدواریم با توکل به خدا وضعیت بهتر شود، اما واقعیت این است که افزایش شدید هزینهها، بهویژه هزینههای ناشی از الزامات سازمان ملی استاندارد و شرکتهای بازرسی، فشار سنگینی را به فعالان این صنعت وارد کرده است.
وی ادامه داد: امروز بسیاری از شهربازیها یا در حال جمعآوری تجهیزات خود هستند یا به سمت تعطیلی میروند، زیرا ادامه فعالیت با این هزینهها صرفه اقتصادی ندارد.
مصوبات ابلاغ نمیشود
مردانی با انتقاد از تأخیر در ابلاغ مصوبات استاندارد، اظهار کرد: قیمت آزمونهای غیرمخرب در بهمنماه سال ۱۴۰۴ در کمیته تخصصی و کارگروه فنی تصویب شد و تمامی اعضاء از جمله نمایندگان سازمان ملی استاندارد، شرکتهای بازرسی، انجمن شهربازیداران، انجمن سازندگان، انجمن جوش، نماینده حمایت از مصرفکنندگان و کارشناسان سازمان آن را تأیید کردند، اما با گذشت چند ماه هنوز این مصوبات از سوی معاونت نظارت بر اجرای استاندارد ابلاغ نشده است.
وی ادامه داد: دستورالعمل جدید بازرسی استاندارد نیز پس از برگزاری جلسات متعدد در سال ۱۴۰۴ به تصویب رسید، اما همچنان ابلاغ نشده و دلیل این تأخیر برای ما مشخص نیست.
افزایش هزینهها، بدون امکان افزایش متناسب قیمت خدمات
رییس انجمن شهربازیداران ایران با اشاره به وضعیت اقتصادی این صنعت اظهار کرد: هزینههای ما نسبت به سال گذشته تقریباً دو برابر شده است، اما افزایش قیمت خدمات شهربازیها تنها حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد بوده، زیرا توان پرداخت مردم محدود است و هرگونه افزایش بیشتر، موجب کاهش مراجعهکنندگان خواهد شد.
وی افزود: امروز درآمد شهربازیها با رشد هزینههای جاری، هزینههای استاندارد، بازرسی و آزمونهای فنی همخوانی ندارد و ادامه این روند، بقای این صنعت را با خطر جدی مواجه کرده است.
همکاری صنعت برق؛ اما نگرانی از آینده
مردانی درباره قطعی برق نیز گفت: خوشبختانه شرکتهای توزیع برق همکاری مناسبی با شهربازیها داشتهاند و با توجه به اینکه عمده فعالیت ما در ساعات شب است، تاکنون تا حد زیادی شرایط را مدیریت کردهاند، هرچند نگرانی نسبت به آینده همچنان وجود دارد.
پیگیری تشکیل اتحادیه
وی درباره آخرین وضعیت تشکیل اتحادیه شهربازیداران نیز اظهار داشت: تمام تلاش خود را انجام دادهایم و پیگیریها همچنان ادامه دارد. امیدواریم با برگزاری جلسات پیشرو، تکلیف تشکیل اتحادیه هرچه زودتر مشخص شود.
قدردانی از معاونت ارزیابی کیفیت
رییس انجمن شهربازیداران ایران با اشاره به تشکیل کارگروهی در معاونت ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد گفت: بخشی از مشکلات صنعت شهربازی در سال ۱۴۰۵ به این معاونت ارائه شده است و خوشبختانه مسئولان این بخش شناخت مناسبی از صنعت شهربازی دارند.
وی افزود: از تلاشهای دکتر طاهری، دکتر فرحبخش، آقای شفعیگل و سایر همکاران این مجموعه که با هدف رفع مشکلات این صنعت وارد عمل شدهاند، قدردانی میکنیم و امیدواریم با اشرافی که به مسائل فنی دارند، بتوانند بخشی از مشکلات شهربازیداران را برطرف کنند.
حادثه اصفهان؛ نتیجه فرار از استاندارد
مردانی با اشاره به حادثه اخیر یکی از شهربازیهای اصفهان اظهار کرد: پس از وقوع حادثه در منطقه ملکشهر، موضوع را به عنوان رییس هیأتمدیره انجمن بررسی کردم و مشخص شد دستگاه حادثهدیده فاقد استاندارد بوده است.
وی تأکید کرد: یکی از دلایل اصلی این اتفاق، تلاش برای فرار از هزینههای بالای بازرسی و آزمونهای غیرمخرب بوده است. اگر هزینههای استانداردسازی منطقی و قابلتحمل باشد، فعالان این صنعت نیز با رغبت بیشتری به سمت اخذ استاندارد و افزایش ایمنی حرکت خواهند کرد.
صنعتی در انتهای سبد هزینه خانوار
رییس انجمن شهربازیداران ایران در پایان گفت: امروز تفریح و استفاده از شهربازی در انتهای سبد هزینه خانوار قرار دارد و خانوادهها تنها در صورت باقی ماندن درآمد، به تفریح اختصاص میدهند. در چنین شرایطی اگر هزینههای فعالان این صنعت مدیریت نشود، بسیاری از شهربازیها ناچار به تعطیلی خواهند شد و در نهایت این مردم و خانوادهها هستند که از امکانات تفریحی ایمن و استاندارد محروم میشوند.