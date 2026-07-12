هنوز ۵۰۰ مگاوات ظرفیت برق «قطعنشو» برای خرید صنایع انرژی بر باقی مانده است
معاون برق و انرژی وزارت نیرو اعلام کرد: همچنان ۵۰۰ مگاوات ظرفیت برق «قطعنشو» برای خرید صنایع انرژی بر از طریق بورس انرژی آماده خرید باقی مانده و هنوز قابل خرید است.
به گزارش ایلنا، معاون برق و انرژی وزارت نیرو اعلام کرد: همچنان ۵۰۰ مگاوات ظرفیت برق «قطعنشو» برای خرید صنایع انرژی بر از طریق بورس انرژی آماده خرید باقی مانده و هنوز قابل خرید است.
«مصطفی رجبی مشهدی» با اشاره به سیاستهای وزارت نیرو در مدیریت بهینه مصرف و پشتیبانی از صنایع انرژیبر اظهار داشت: در پی طرح موضوع از سوی وزیر محترم نیرو و در راستای دستور ریاست محترم جمهوری برای حمایت ویژه از تولید، هنوز ۵۰۰ مگاوات ظرفیت برق «قطعنشو» برای خرید باقی مانده است.
وی افزود: این میزان برق از با هدف حمایت از تولید از طریق «تابلو برق آزاد» و «تابلو برق سبز " در بورس انرژی عرضه میشود تا صنایع انرژی بر بتوانند با استفاده از سازوکارهای شفاف، رقابتی و مطمئن، برق مورد نیاز خود را بهصورت تضمینشده تأمین کنند.