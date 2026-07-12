عراق قصد خروج از اوپک را ندارد
نخستوزیر عراق با اشاره به تلاش برای دریافت سهمیه تولید منصفانه در اوپک اعلام کرد که کشورش تصمیمی برای خروج از اوپک ندارد.
به گزارش ایلنا از خبرگزری رویترز، علی فالح الزیدی، نخستوزیر عراق، در گفتوگو با تلویزیون العربیه عربستان سعودی اعلام کرد که کشورش تصمیمی برای خروج از سازمان کشورهای تولیدکننده نفت (اوپک) ندارد، اما به دنبال سهمیه تولید منصفانه در این سازمان است.
رویترز در ماه ژوئن به نقل از منابع گزارش داد که عراق، دومین تولیدکننده بزرگ اوپک پس از عربستان سعودی و یکی از پنج عضو بنیانگذار این نهاد بینالمللی، در صورت افزایشنیافتن سهمیه تولید، خروج از این سازمان را بررسی میکند.
پس از این گزارش، خبرگزاری دولتی عراق در بیانیهای به نقل از وزارت نفت این کشور اعلام کرد که بغداد خواهان بازنگری در سهمیههای تولید اوپک برای بازتاب بهتر شرایط کشورهای عضو، ازجمله شرایط اقتصادی و امنیتی عراق است.
این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که گزارشهای منتشرشده مبنی بر بررسی برای خروج از اوپک، موضع رسمی دولت عراق نیست.