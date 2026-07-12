شبکه برق شهر تهران در شریط پایدار قرار دارد

به گزارش ایلنا، شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگبه در اطلاعیه ای به مشترکان خود اعلام کرد: به رغم وقوع دمای ۴۲ درجه در شهر تهران با همراهی مشترکان و اقدامات گسترده گروه‌های فنی و عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ؛ شبکه برق شهر تهران در شرایط پایدار قرار دارد.

در خصوص وقوع خاموشی‌های پراکنده در محدوده خیابان‌های ولیعصر و قائم مقام به اطلاع می‌رساند، افزایش بار شبکه در محدوده مزبور موجب بروز اشکالات فنی در یکی از خطوط نیرورسانی شد که با تلاش گروه‌های فنی اعزامی، اختلال پیش آمده رفع شده و جریان برق در مناطق مزبور برقرار شده است.