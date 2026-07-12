کشف ۳ هزار و ۲۷۰ میلیارد ریال فرار مالیاتی در حوزه صنایع فولادی کرمان

به گزارش ایلنا، سیدمحمدرضا احمدی، رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی در این خصوص اظهار داشت: پس از دریافت گزارشی مبنی بر فرار مالیاتی یکی از فعالان حوزه صنایع فولادی در استان کرمان، انجام تحقیقات میدانی، بررسی اسناد و مدارک و اجرای بازرسی مالیاتی مطابق با ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم در دستور کار این مرکز قرار گرفت.

احمدی در ادامه ضمن تاکید بر اهمیت مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی بیان کرد: با توجه به اطلاعات و اسناد و مدارک به دست آمده مربوط به سال‌های ۱۴۰۱ لغایت ۱۴۰۳، ارتکاب فرار مالیاتی گسترده توسط فرد مذکور محرز گردید که پس از رسیدگی به مستندات، ۳ هزار و ۲۷۰ میلیارد ریال مالیات و جرایم عملکرد طی اوراق تشخیص از مودی مطالبه شده است.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی افزود: پیگیری‌های مستمر اداره بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی اداره کل امور مالیاتی استان کرمان، منجر به توافق مودی در اجرای ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم و صدور اوراق قطعی مالیاتی برای سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ جمعاً به مبلغ ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال شده است.