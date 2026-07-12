قیمت دلار و یورو مرکز مبادله ایران؛ امروز یکشنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۵

به گزارش ایلنا، امروز یکشنبه ۲۱ تیرماه ۱۴۰۵، قیمت فروش حواله دلار آمریکا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران ۱۴۹ هزار و ۳۲۷ تومان و قیمت خرید حواله دلار ۱۴۷ هزار و ۹۸۳ تومان است.

قیمت فروش حواله یورو نیز ۱۷۰ هزار و ۴۹۲ تومان و قیمت خرید حواله آن ۱۶۸ هزار و ۹۵۷ تومان است.

نرخ فروش حواله درهم امارات نیز ۴۰ هزار و ۶۶۱ تومان و قیمت خرید حواله آن ۴۰ هزار و ۲۹۵ تومان است.

نرخ فروش حواله روبل روسیه یک هزار و ۹۴۷ تومان و قیمت خرید حواله آن یک هزار و ۹۳۰ تومان است.

نرخ فروش حواله یوان چین ۲۲ هزار و ۳۳ تومان و قیمت خرید حواله آن ۲۱ هزار و ۸۳۵ تومان است.

نرخ فروش حواله روپیه هند یک هزار و ۵۶۳ تومان و قیمت خرید حواله آن یک هزار و ۵۴۹ تومان است.

نرخ فروش حواله یکصد ین ژاپن ۹۲ هزار و ۳۲۷ تومان و قیمت خرید حواله آن ۹۱ هزار و ۴۹۶ تومان است.

نرخ فروش حواله هزاروون کره جنوبی ۹۹ هزار و ۵۳۰ تومان و قیمت خرید حواله آن ۹۸ هزار و ۶۳۴ تومان است.