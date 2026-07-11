اطلاعیه قطعی برق در شرق تهران
با تلاش گروههای عملیاتی ، بخش عمدهای از خاموشیهای ایجاد شده مرتفع شده و تلاش برای رفع کامل خاموشیها کماکان در حال انجام است.
به گزارش ایلنا شرکت برق منطقه ای تهران در اطلاعیه ای اعلام کرد: بر اثر حادثه فنی در یکی از پستهای برق؛ برق بخشی از مشترکین ساکن مناطق شرق تهران دچار قطعی شده است.
با تلاش گروههای عملیاتی ، بخش عمدهای از خاموشیهای ایجاد شده مرتفع گردیده و تلاش برای رفع کامل خاموشیها کماکان در حال انجام است.
ضمن پوزش از شهروندان گرامی، درخواست میشود با مدیریت مصرف (بهویژه کاهش استفاده از وسایل پرمصرف و روشنایی غیرضروری) همکاران ما را در تسریع خدمترسانی یاری کنید.