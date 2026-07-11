اطلاعیه قطعی برق در شرق تهران

به گزارش ایلنا شرکت برق منطقه ای تهران در اطلاعیه ای اعلام کرد: بر اثر حادثه فنی در یکی از پست‌های برق؛ برق بخشی از مشترکین ساکن مناطق شرق تهران دچار قطعی شده است.

با تلاش گروه‌های عملیاتی ، بخش عمده‌ای از خاموشی‌های ایجاد شده مرتفع گردیده و تلاش برای رفع کامل خاموشی‌ها کماکان در حال انجام است.

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