وزیر راه و شهرسازی در سومین اجلاس وزرای حملونقل کشورهای عضو بریکس مطرح کرد؛
۴ پیشنهاد راهبردی ایران برای تحول لجستیک بریکس/ حمله به زیرساختها، هدفگیری پیوندهای تمدنی ایران بود
وزیر راه و شهرسازی در سومین اجلاس وزرای حملونقل کشورهای عضو بریکس، با اشاره به موقعیت منحصربهفرد جمهوری اسلامی ایران در قلب سه کریدور راهبردی اوراسیا، با تأکید بر آمادگی کامل کشورمان برای ایفای نقش پل ارتباطی امن و ارزان در شبکه لجستیکی بریکس، چهار پیشنهاد راهبردی برای تقویت زنجیره تأمین لجستیکی بریکس و تحول در همکاریهای ترانزیتی اعضا ارائه کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، فرزانه صادق در پیام تصویری به سومین اجلاس وزرای حملونقل کشورهای عضو بریکس در ناگپور هند، با قدردانی از ریاست هند بر گروه کاری حملونقل بریکس، شعار امسال یعنی «ساختن برای تابآوری، نوآوری، همکاری و پایداری» را کاملاً همسو با رویکردهای جمهوری اسلامی ایران دانست و تأکید کرد: این چهار واژه، دقیقاً همان چیزی را توصیف میکنند که شبکه حملونقل ایران به هر شریک حاضر در این اتاق ارائه میدهد.
وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر نقش محوری جغرافیا در همکاریهای حملونقلی، گفت: ایران تنها کشور در این گروه - و حتی در منطقه وسیعتر غرب آسیا - است که همزمان در هر سه محور حملونقل اوراسیا قرار دارد و این سه محور را به خلیجفارس، دریای عمان و جهان متصل میکند.
به گفته صادق، محور شمال–جنوب با اتصال روسیه و دریای خزر از طریق ایران به خلیجفارس و هند؛ کریدوری است که هر عضو بریکس در آن سهم اقتصادی مستقیم دارد، محور شرق–غرب با اتصال چین و آسیای مرکزی از طریق سرخس و اینچهبرون به رازی و استانبول؛ مکملی رقابتی برای گزینههای طولانیتر دریایی و زمینی است و محور خلیجفارس–دریای سیاه، از بنادر خلیجفارس تا کریدور ارس و دریای سیاه؛ محوری است که بدون ایران، جایگزینی برای آن نمیتوان یافت.
وی با اشاره به حملات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی به زیرساختهای حملونقل ایران، تصریح کرد: شاید بیدلیل نباشد که ماههاست این مزیت جغرافیایی منحصربهفرد ایران و بهویژه زیرساختهای حملونقلی آن، آماج حملات غیرقانونی و غیرانسانی ایالات متحده قرار گرفته است. این حملات، پیوندهای ترانزیتی، کریدوری و تمدنی را نشانه رفتهاند. اما ایران با بیش از شش هزار سال سابقه تمدنی، همچنان پایدار و سربلند ایستاده است.
وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه علیرغم حملات غیرقانونی، در کوتاهترین زمان، تمامی زیرساختهای آسیبدیده بازسازی و ترمیم شدند و جریان حملونقل در همه مسیرها برقرار شد، این امر را نشاندهنده تعهد ایران به پایدار نگاهداشتن جریان حملونقل در چارچوب توافقات بینالمللی عنوان کرد.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه، چهار پیشنهاد بهرسمیتشناختن راهآهن رشت-آستارا و چابهار، ایجاد شورای دائمی هماهنگی کریدور، توسعه کریدور سبز و ادغام شبکههای چندمنظوره را برای توسعه همکاریهای حملونقلی کشورهای عضو بریکس مطرح کرد.
به گفته وزیر راه و شهرسازی، ایران پیشنهاد کرد که کشورهای عضو بریکس، راهآهن رشت–آستارا و بندر چابهار را بهعنوان پروژههای شاخص تحت چارچوب همکاری زنجیره تأمین لجستیک بریکس بهرسمیت بشناسند.
وی افزود: با هدف رفع موانع غیرفیزیکی و تبادل الکترونیک اسناد، پیشنهاد میشود شورایی دائمی برای تضمین عبور بدون توقف بار در شبکه لجستیکی بریکس تشکیل شود.
توسعه مشترک کریدور سبز در شبکه لجستیکی بریکس و تبادل اطلاعات و دانش در صنعت حملونقل پایدار دیگر پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی به اجلاس بریکس بود.
فرزانه صادق در چهارمین پیشنهاد خود به این اجلاس، از اعضای حاضر در سومین اجلاس وزرای حملونقل کشورهای عضو بریکس برای بررسی ادغام کریدورهای چندمنظوره شامل شبکههای برق و مسیرهای فیبرنوری در کنار مسیرهای حملونقلی، بهگونهای که بازدهی ترانزیت برای هر عضو چند برابر شود، دعوت کرد.
وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران در پایان تأکید کرد: ایران آماده است تا با کریدورهایی باز، بهعنوان پل ارتباطی امن و ارزان برای تأمین نیاز زنجیرههای تأمین بریکس در هر سه محور اوراسیا، در بخش ریلی، جادهای و دریایی عمل کند.