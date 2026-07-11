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اطلاعیه توزیع برق تهران بزرگ در مورد خاموشی‌های امروز

اطلاعیه توزیع برق تهران بزرگ در مورد خاموشی‌های امروز
کد خبر : 1811722
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شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در خصوص خاموشی‌های امروز اطلاعیه‌ای صادر کرد.

 

به گزارش ایلنا، شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ درخصوص خاموشی‌های امروز اطلاعیه‌ای صادر کرد که متن آن بدین شرح است:

"به اطلاع مشترکان شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ می رساند؛ علیرغم وقوع دمای 42 درجه در شهر تهران با همراهی مشترکان و اقدامات گسترده گروه های فنی و عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ؛ شبکه برق شهر تهران در شرایط پایدار قرار دارد.

در خصوص وقوع خاموشی های پراکنده در محدوده خیابان های ولیعصر و قائم مقام به اطلاع می رساند، افزایش بار شبکه در محدوده مزبور موجب بروز اشکالات فنی در یکی از خطوط نیرورسانی شد که با تلاش گروه های فنی اعزامی، اختلال پیش آمده رفع شده و جریان برق در مناطق مزبور برقرار شده است."

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