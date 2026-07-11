ترکیه و عراق قرارداد خط لوله انتقال نفت را تمدید میکنند
وزیر انرژی ترکیه از تمدید یک ساله قرارداد خط لوله انتقال نفت خام با عراق خبر داد.
به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، آلپ ارسلان بایراکتار روز پنجشنبه (۱۸ تیر) اعلام کرد که ترکیه و عراق ظرف چند روز آینده قراردادی یک ساله را برای تداوم فعالیت خط لوله انتقال نفت بین دو کشور امضا میکنند.
قرارداد انتقال نفت خام بین ترکیه و عراق که چند دهه قدمت دارد، در ۲۷ ژوئیه (پنجم مرداد) به پایان میرسد.
بایراکتار در جریان سفری رسمی به بغداد در بیانیهای اعلام کرد: ما این قرارداد را که برای ۱۲ ماه آینده است، به مرحله نهایی رساندهایم و در نظر داریم آن را در روزهای آینده امضا کنیم.
وی افزود که جریان نفت از عراق به بندر جیهان ترکیه واقع در سواحل شرقی مدیترانه ادامه خواهد یافت.
پس از رأی دادگاه برای پرداخت یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار غرامت به ترکیه بین سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ به دلیل صادرات غیرمجاز عراق، فعالیت این خط لوله به مدت دو سال و نیم متوقف بود. جریان نفت از این خط لوله اواخر سال گذشته میلادی از سر گرفته شد.
بایراکتار پیشتر با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس گفت که با وزیر نفت عراق دیداری پربار داشته و درباره همکاریهای دو کشور در حوزه نفت و گاز گفتوگو کردهاند.
به گفته دفتر نخستوزیر عراق، علی الزیدی هم در جریان سفر خود با بایراکتار دیدار کرده است.
پیش از این، علی نزار، مدیرعامل شرکت دولتی بازاریابی نفت عراق، اعلام کرد که بغداد از آنکارا خواسته است قرارداد خط لوله انتقال نفت کرکوک-جیهان را یک سال تمدید کند تا زمان بیشتری برای مذاکره درباره قرارداد جدید فراهم شود.