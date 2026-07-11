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بهره‌برداری از ۲۷ ایستگاه شارژ خودروی برقی در جایگاه‌های سوخت

بهره‌برداری از ۲۷ ایستگاه شارژ خودروی برقی در جایگاه‌های سوخت
کد خبر : 1811643
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مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران از صدور ۲۲۳ مجوز توسط این شرکت برای احداث ایستگاه‌های شارژ خودروی برقی در جایگاه‌های عرضه سوخت از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون خبر داد و گفت: ۲۷ ایستگاه شارژ خودروی برقی به بهره‌برداری رسیده است.

به گزارش ایلنا به نقل از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، محمدصادق عظیمی‌فر دراین‌باره افزود: به استناد مصوبه بهمن ۱۴۰۳ شورای اقتصاد، از ابتدای سال ۱۴۰۴ صدور و تمدید مجوز فعالیت تمامی جایگاه‌های سوخت شهری و بین‌شهری منوط به اختصاص فضای مورد نیاز برای احداث یک ایستگاه شارژ تک‌نازل برق است، ازاین‌رو الزام‌های فنی، ایمنی و استانداردسازی با حضور تمامی ذی‌نفعان تدوین و مطالعات امکان‌سنجی و جذب سرمایه‌گذار نیز انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه امکان اخذ مجوز احداث ایستگاه شارژ خودروی برقی از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور برای تمام متقاضیان وجود دارد، تأکید کرد: با ادامه روند موجود امیدواریم سهم برق در سبد حمل‌ونقل کشور افزایش یابد.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران ادامه داد: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران افزون‌بر احداث زیرساخت‌های یادشده، تفاهم‌نامه جایگزینی ۲۰ هزار موتورسیلکت فرسوده بنزینی «کار» شهر تهران با موتورسیکلت‌های برقی را امضا کرده است.

وی با اشاره به عزم شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران برای برقی‌سازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی تصریح کرد: همچنین پیش‌نویس قرارداد جایگزینی ۳ هزار و ۲۰۰ موتورسیکلت بنزینی با برقی از بهمن ۱۴۰۴ نهایی شده و با توجه به وظایف قانونی سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، در انتظار تعیین تکلیف و تأیید این سازمان است.

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