ضریب اطمینان شبکه برق جنوب کشور افزایش یافت

به گزارش ایلنا به نقل از شرکت نفت و گاز پارس، تورج دهقانی بهره‌برداری از بلوک سوم بخار نیروگاه بعثت را گامی مهم در افزایش پایداری شبکه برق کشور و تقویت تاب‌آوری انرژی در منطقه راهبردی پارس جنوبی دانست و بیان کرد: با بهره‌برداری از سومین و آخرین بلوک بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی پارس جنوبی طی روزهای اخیر، این نیروگاه هم‌اکنون با ظرفیت نامی ۵۰۰ مگاوات به‌طور کامل در مدار قرار گرفته و در بالاترین سطح، آماده تأمین برق مورد نیاز صنایع منطقه است.

وی با اشاره به روند اجرای این پروژه تصریح کرد: کارکنان، پیمانکاران و متخصصان این طرح، در همه مراحل اجرا، حتی در شرایط ناشی از جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم، بدون وقفه و به‌صورت شبانه‌روزی فعالیت کردند تا این پروژه ملی مطابق برنامه به سرانجام برسد و شاهد بهره‌برداری از آخرین واحد بخش بخار نیروگاه باشیم.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با اشاره به نقش این نیروگاه در تأمین انرژی منطقه گفت: ظرفیت ۵۰۰ مگاواتی بخش بخار این نیروگاه، توان لازم برای تأمین بار پالایشگاه‌های پارس یک در عسلویه، پارس دو در کنگان و مجتمع‌های پتروشیمی مستقر در منطقه را فراهم می‌کند و نقش مؤثری در پایداری تولید، استمرار فرآیندهای حیاتی پالایشگاهی و افزایش ضریب اطمینان شبکه برق جنوب کشور خواهد داشت.

دهقانی با تأکید بر اهمیت این دستاورد افزود: بهره‌برداری کامل از بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی پارس جنوبی، افزون بر ارتقای قابلیت اطمینان تأمین برق صنایع راهبردی، گامی مؤثر در صیانت از سرمایه‌های ملی، افزایش تاب‌آوری شبکه برق کشور و فراهم‌سازی بستر بهره‌برداری پایدار از این نیروگاه به شمار می‌رود.

بر اساس این گزارش، نیروگاه سیکل ترکیبی متمرکز پارس جنوبی (بعثت) شامل سه واحد بخار است که با بهره‌برداری از بلوک سوم، ظرفیت بخش بخار آن به ۵۰۰ مگاوات افزایش یافته و با توجه به بهره‌برداری کامل بلوک‌های اول و دوم بخش بخار این نیروگاه طی دو سال اخیر، با راه‌اندازی آخرین بلوک، طرح توسعه بخش بخار نیروگاه به‌طور کامل عملیاتی شده است.

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