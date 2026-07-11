افزایش دوباره قیمت بنزین در آمریکا
دادههای انجمن خودروهای آمریکا نشان داد که قیمت بنزین در این کشور به دلیل تحولات خاورمیانه بار دیگر افزایش یافت.
به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، دادههای انجمن خودروهای آمریکا (AAA) نشان داد که قیمت بنزین در این کشور پس از هفتهها کاهش مداوم، به دلیل تنشهای خاورمیانه بار دیگر افزایش یافته است.
دادههای این انجمن نشان داد که اختلال در سیستم پالایش جهان و رشد صادرات سوخت آمریکا سبب محدودیت بیشتر عرضه شده است.
بر اساس دادههای منتشرشده، میانگین هفتگی قیمت بنزین آمریکا در روز جمعه (۱۹ تیر) با ۶ سنت افزایش به ۳ دلار و ۸۸ سنت برای هر گالن رسیده که بیشترین رشد هفتگی از اواسط ماه مه تاکنون بوده است.
تنشهای خاورمیانه قیمت انرژی را در هفته جاری بهشدت افزایش داده است. با شروع فصل رانندگی تابستانی در آمریکا، افزایش قیمتهای بنزین به نقطه بحران سیاسی برای دونالد ترامپ، رئیسجمهوری این کشور، تبدیل شده است.
بر اساس این گزارش، ترامپ بهتازگی شرکتهای نفتی را به افزایش قیمت متهم کرده است.
الکس هودز، مدیر استراتژی بازار انرژی در شرکت کارگزاری استون ایکس (StoneX)، گفت: قیمت بنزین همراه با رشد شدید قیمت نفت خام به دلیل تنشهای خاورمیانه افزایش یافته است.
قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال به دلیل تحولات خاورمیانه در مسیر افزایش هفتگی حدود ۵.۵ درصدی قرار گرفته بود.
جریان عرضه نفت از تنگه هرمز همچنان کمتر از سطح پیش از آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران است و این موضوع نگرانیها درباره تأثیر اختلال جزئی بر بازارهای جهانی سوخت را افزایش داده است.
پیش از آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در ۲۸ فوریه (نهم اسفند ۱۴۰۴)، حدود ۲۰ درصد از عرضه روزانه نفت و گاز طبیعی مایعشده (الانجی) جهان از تنگه هرمز انجام میشد.
ترامپ خردهفروشان بنزین را برای کاهش قیمت تحتفشار قرار داده است. دولت آمریکا از وزارت دادگستری خواسته است تا درباره افزایش احتمالی قیمت بنزین تحقیق کند و بهتازگی ابتکار جدیدی برای کاهش قیمت بنزین و تخفیف به مشتریان در برخی مناطق در ایالتهای پنسیلوانیا و نیوجرسی ارائه داده است.
هودز با اشاره به توقف برنامهریزی نشده فعالیت پالایشگاهها در روسیه و آمریکا و به دنبال آن، کاهش عرضه سوخت، گفت: نگرانیها درباره عرضه نفت خام تنها بخشی از ماجرا است.
حملههای اوکراین به پالایشگاههای روسیه سبب کاهش تولید سوخت و کمبود عرضه به بازار داخلی این کشور شده است. مسکو صادرات گازوئیل را محدود و واردات بنزین را افزایش داده و این اقدام سبب کاهش عرضه جهانی سوخت و رشد قیمتها شده است.
تام کلوزا، مشاور ارشد انرژی در شرکت گالفاویل، گفت: تولید بنزین، گازوئیل، سوخت جت و نفت کوره روسیه بهشدت کاهش یافته است.
در آمریکا هم توقف فعالیت پالایشگاهها، از جمله اختلال در پالایشگاه ماراتن پترولیوم با ظرفیت روزانه ۱۴۶ هزار بشکه و پالایشگاه دلتا با ظرفیت روزانه ۱۹۰ هزار بشکه، عرضه سوخت را بیشازپیش تحتفشار قرار داده است.
اداره اطلاعات انرژی آمریکا روز چهارشنبه (۱۷ تیر) اعلام کرد که ذخیرهسازی بنزین این کشور هفته گذشته با یک میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه کاهش به ۲۱۲ میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه رسید که حدود ۱۰ میلیون بشکه کمتر از میانگین پنج ساله است.
دنتون سینکوگرانا، تحلیلگر ارشد نفت در شرکت داو جونز انرژی، گفت: ذخیرهسازی بنزین در تمام مناطق آمریکا کمتر از حد معمول فصلی است، اما این کمبود بهویژه در ساحل خلیج مکزیک محسوس است.
ذخیرهسازی بنزین در سواحل خلیج مکزیک در آمریکا، تولیدکننده بخش عمده فرآوردههای نفتی این کشور، هفته گذشته به ۷۶ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه رسید که کمتر از میانگین پنج ساله یعنی ۸۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه است.