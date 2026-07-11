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شتاب‌بخشی به توسعه میدان‌های نفتی

شتاب‌بخشی به توسعه میدان‌های نفتی
کد خبر : 1811589
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مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران بر تسریع اجرای طرح‌های توسعه‌ای، رفع موانع پروژه‌ها و افزایش تولید به‌عنوان اولویت‌های راهبردی صنعت نفت تأکید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از شرکت ملی نفت ایران، حمید بورد در نشست با مدیران شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب با اشاره به وضعیت قراردادهای مرتبط با حفاری بیان کرد: آخرین شرایط دکل‌های حفاری بخش خصوصی و امکان‌سنجی تأمین دکل برای شرکت نفت مناطق مرکزی ایران با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب بررسی شده است.

وی بر ضرورت تقویت سرمایه انسانی متناسب با برنامه‌های توسعه‌ای پیش‌رو، تأمین به‌موقع کالا و تجهیزات مورد نیاز عملیات حفاری و اجرای طرح‌های توسعه میدان‌های نفت و گاز تأکید کرد.

براساس این گزارش، در این نشست تازه‌ترین وضع طرح‌ها، پروژه‌ها و قراردادهای در دست اجرا در حوزه توسعه میدان‌های نفت و گاز بررسی و درباره راهکارهای رفع موانع مالی و قراردادی پروژه‌های اولویت‌دار به‌منظور تسریع در روند اجرا و تحقق اهداف تولید بحث و تبادل نظر شد.

بررسی روند توسعه و افزایش ظرفیت تأسیسات زودنصب‌شونده (skid mounted) و پیگیری قراردادها و پروژه‌های در دست اقدام، از دیگر محورهای این نشست بود.

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