قدیمی در گفتوگو با ایلنا:
وزارت جهاد کشاورزی در دوران جنگ تسهیلگر بود
مدیرعامل شرکت آرتا نگین دانه پارسیان،بر این باور است؛ دولت باید بهگونهای عمل کند که گردش مالی در اقتصاد تقویت شود. ممکن است نگرانیهایی درباره تورم وجود داشته باشد، اما اگر چرخه پول در اقتصاد متوقف شود، فعالیتهای تولیدی و تجاری نیز آسیب جدی میبینند.
علیرضا قدیمی، مدیرعامل شرکت آرتا نگین دانه پارسیان، در گفتگو با ایلنا اظهار کرد: شرکت آرتا نگین دانه پارسیان طی سالهای گذشته تلاش کرده است زنجیره کاملی از تولید، تأمین و واردات کالاهای اساسی را در کشورهای مختلف ایجاد کند تا در شرایط بحرانی، روند تأمین کالا با اختلال مواجه نشود.
وی افزود: فعالیت حرفهای این مجموعه از سال ۱۳۹۰ آغاز شده و از سال ۱۳۹۶ به شکل تخصصی توسعه یافته است. امروز در کشورهایی مانند برزیل، مغولستان، پاکستان، هند و قزاقستان در حوزه تولید و تأمین کالا حضور داریم تا بتوانیم با ایجاد تنوع در مبادی تأمین، انعطاف لازم را در برابر تحولات منطقهای و جهانی داشته باشیم.
قدیمی با بیان اینکه واردات گوشت گوسفندی از مغولستان یکی از مهمترین فعالیتهای این شرکت است، ادامه داد: ما نخستین مجموعهای بودیم که در سال ۱۳۹۶ گوشت گوسفندی مغولستان را وارد کشور کردیم و برند «لومانا» را در این بازار معرفی کردیم. همچنین طی دو سال اخیر برای تکمیل سبد کالا، واردات گوشت گوساله از برزیل را نیز آغاز کردهایم و همزمان در هند و پاکستان نیز ظرفیتهای تولیدی خود را توسعه دادهایم.
تنوع مبادی تأمین برای جلوگیری از اختلال در بازار
مدیرعامل شرکت آرتا نگین دانه پارسیان تصریح کرد: هدف اصلی ما این بود که زنجیره تأمین شرکت هیچگاه متوقف نشود؛ به همین دلیل علاوه بر گوشت، واردات کالاهایی مانند برنج، روغن، نهادههای دامی و حبوبات را نیز در دستور کار قرار دادیم تا در صورت بروز بحران، امکان تأمین کالاهای اساسی وجود داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: همزمان با آغاز جنگ، بخشی از محمولههای ما در جبلعلی، بخشی در بندرعباس و بخشی نیز در مرز آذربایجان و مغولستان با مشکل مواجه شد، اما به دلیل برنامهریزی قبلی و ذخیرهسازی مناسب، بازار کشور با کمبود جدی کالا روبهرو نشد.
قدیمی با اشاره به نقش برنامهریزی دولت در این زمینه اظهار کرد: از ماههای پایانی سال قبل، پیشبینیهایی درباره احتمال وقوع بحران انجام شده بود و بر همین اساس سیاست ذخیرهسازی کالاهای اساسی در دستور کار قرار گرفت. این تصمیم باعث شد انبارهای بخش خصوصی و مجموعههای مسئول تنظیم بازار از موجودی مناسبی برخوردار باشند.
وی افزود: در این مسیر همکاری بسیار خوبی میان بخش خصوصی و شهرداری تهران شکل گرفت و بخشی از کالاهای اساسی بهصورت خرید تضمینی و پیشخرید ذخیره شد. همین موضوع موجب شد در روزهای بحرانی، نگرانی چندانی درباره تأمین کالاهای اساسی وجود نداشته باشد.
در روزهای جنگ فعالیت شرکت متوقف نشد
مدیرعامل شرکت آرتا نگین دانه پارسیان با بیان اینکه فعالیت این مجموعه حتی در روزهای موشکباران نیز ادامه داشت، گفت: تلاش کردیم بدون شعار و صرفاً بر اساس وظیفه حرفهای خود، روند تأمین کالا را متوقف نکنیم. دفتر شرکت در تمام این مدت فعال بود و همکاران ما برای مدیریت واردات و تأمین کالا به فعالیت خود ادامه دادند.
وی ادامه داد: همزمان تلاش کردیم مسیر پاکستان را به عنوان یکی از مسیرهای امنتر برای تأمین کالا فعال کنیم و از ظرفیت مرزهای شمالی نیز برای واردات حبوبات و سایر اقلام استفاده شد تا کوچکترین خللی در زنجیره تأمین ایجاد نشود.
قدیمی تأکید کرد: تجربه دوران جنگ نشان داد هر زمان میان دولت و بخش خصوصی هماهنگی وجود داشته باشد، میتوان بازار را بدون تنش مدیریت کرد و مانع از شکلگیری کمبودهای گسترده شد.
افزایش قیمتها؛ نتیجه آزادسازی ارز و اختلال در زنجیره تأمین
قدیمی در ادامه این گفتگو با اشاره به افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی اظهار کرد: باید واقعبینانه به موضوع نگاه کرد. زمانی که نرخ ارز افزایش قابل توجهی پیدا میکند و همزمان کشور با شرایط جنگی و محدودیتهای صادرات نفت مواجه میشود، طبیعی است که بهای تمامشده کالا نیز افزایش یابد.
وی افزود: بسیاری از واردکنندگان کالاهای خود را با نرخ ارز قبلی فروخته بودند، اما هنگام تأمین مجدد کالا با نرخهای جدید مواجه شدند. در چنین شرایطی بخشی از فعالان اقتصادی متحمل زیانهای سنگینی شدند و این موضوع تنها مختص یک کالا یا یک شرکت نبود.
مدیرعامل شرکت آرتا نگین دانه پارسیان ادامه داد: افزایش قیمت مواد غذایی صرفاً ناشی از یک عامل نبود، بلکه مجموعهای از عوامل شامل آزادسازی ارز، افزایش هزینههای تأمین، مشکلات حملونقل، محدودیتهای ناشی از جنگ و اختلال در زنجیره تأمین دست به دست هم دادند تا قیمتها رشد کند.
وی تصریح کرد: اگر دولت قصد اجرای سیاستهای ارزی جدید را دارد، باید همزمان ابزارهای حمایتی لازم را نیز در اختیار مصرفکنندگان قرار دهد. اجرای سیاستهایی مانند کالابرگ و یارانههای هدفمند میتواند بخشی از فشار واردشده بر خانوارها را کاهش دهد.
نقش پررنگ وزارت جهاد کشاورزی در دوران جنگ
قدیمی با اشاره به عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در دوران جنگ گفت: در بخشی که ما با آن در ارتباط بودیم، نگاه حاکم بر وزارتخانه بیشتر تسهیلگر بود تا محدودکننده. این وزارتخانه تلاش کرد روند تأمین و ترخیص کالا با سرعت بیشتری انجام شود.
وی افزود: یکی از تصمیمات مثبت، امکان جابهجایی و خریدوفروش کالا بر اساس قبض انبار بود. این موضوع باعث شد فعالانی که آمادگی پذیرش ریسک را داشتند بتوانند سریعتر کالا را وارد چرخه توزیع کنند و بازار با کمبود مواجه نشود.
مدیرعامل شرکت آرتا نگین دانه پارسیان ادامه داد: پیش از جنگ، بسیاری از این فرآیندها زمانبر بود، اما در آن مقطع تلاش شد قوانین دستوپاگیر کاهش پیدا کند. به اعتقاد من همین رویکرد موجب شد تأمین کالا در شرایط بحرانی با سرعت بیشتری انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: اکنون که از فضای جنگ فاصله گرفتهایم، نباید همه آن تجربههای موفق کنار گذاشته شود. اگر منابع ارزی کشور اجازه میدهد، میتوان بخشی از همان سیاستهای تسهیلگر را حفظ کرد تا فضای رقابتیتری برای واردکنندگان و تولیدکنندگان ایجاد شود.
کاهش بروکراسی میتواند به تنظیم بازار کمک کند
قدیمی اظهار کرد: تجربه روزهای جنگ نشان داد که با کاهش بروکراسی و تسریع در تصمیمگیری، بازار بهتر مدیریت میشود. در همان روزهایی که کشور تحت فشار بود، کمبود گستردهای در مواد غذایی مشاهده نشد و بخش خصوصی با وجود همه مشکلات به فعالیت خود ادامه داد.
وی افزود: اگر همین نگاه در دوران پساجنگ نیز ادامه پیدا کند، رقابت بیشتری در بازار شکل خواهد گرفت و این موضوع میتواند به کاهش قیمت تمامشده برخی کالاها کمک کند. البته همه چیز به وضعیت منابع ارزی کشور نیز وابسته است.
مدیرعامل شرکت آرتا نگین دانه پارسیان با اشاره به اهمیت گردش مالی در اقتصاد تصریح کرد: یکی از مشکلات جدی امروز، کاهش جریان نقدینگی در بازار است. زمانی که فعالیت بانکی و گردش پول با اختلال مواجه میشود، تولیدکننده و واردکننده نیز برای ادامه فعالیت با مشکل روبهرو خواهند شد.
وی ادامه داد: دولت باید بهگونهای عمل کند که گردش مالی در اقتصاد تقویت شود. ممکن است نگرانیهایی درباره تورم وجود داشته باشد، اما اگر چرخه پول در اقتصاد متوقف شود، فعالیتهای تولیدی و تجاری نیز آسیب جدی میبینند.
رکود اقتصادی همچنان ادامه دارد
قدیمی درباره چشمانداز فعالیت فعالان اقتصادی در شرایط کنونی گفت: ما سالهاست که با فضای رکودی کنار آمدهایم و تلاش میکنیم ساختار شرکت را هر روز بهبود دهیم. با وجود همه دشواریها، همچنان به آینده امیدواریم و برنامه توسعه فعالیتها را متوقف نکردهایم.
وی افزود: بر همین اساس تصمیم گرفتیم علاوه بر فعالیتهای سنتی، وارد حوزه فروش مستقیم کالاهای اساسی نیز شویم و پلتفرمی با نام «لومانا شاپ» را راهاندازی کنیم تا کالاهای مورد نیاز مردم با قیمت مناسبتر و بهصورت مستقیم در اختیار مصرفکنندگان قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: هدف ما این است که کالاهایی مانند گوشت، برنج، حبوبات، ماهی، مرغ و سایر اقلام اساسی بدون واسطههای متعدد و با قیمت نزدیکتر به قیمت واردکننده به دست مردم برسد. این طرح قرار بود در ماههای گذشته آغاز به کار کند، اما شرایط جنگی باعث شد زمان اجرای آن تغییر کند.
همکاری با شهرداری و میادین تره بار تهران
قدیمی در ادامه این گفتگو با اشاره به اهداف راهاندازی پلتفرم «لومانا شاپ» اظهار کرد: هدف ما تنها فروش کالا نیست، بلکه میخواهیم فرهنگ جدیدی در خرید کالاهای اساسی ایجاد کنیم؛ فرهنگی که در آن مصرفکننده با اطمینان از کیفیت، قیمت و اصالت کالا خرید کند و محصول را مستقیماً درب منزل تحویل بگیرد.
وی افزود: تجربه عرضه گوشت گوسفندی منجمد برند «لومانا» نشان داد هر زمان محصول باکیفیت و قیمت مناسب در اختیار مردم قرار گیرد، بازار از آن استقبال میکند. ما فعالیت خود را با عرضه حدود ۱۰۰ کیلوگرم گوشت منجمد با همکاری و مدیریت جدی تعاونی سازمان میادین تره بار شهرداری تهران آغاز کردیم اما در این مدت کوتاه میزان فروش به حدود ۱۰ تن در روز رسید که نشاندهنده رضایت مصرفکنندگان از کیفیت محصول بود.
مدیرعامل شرکت آرتا نگین دانه پارسیان ادامه داد: اگرچه افزایش نرخ ارز و کاهش قدرت خرید مردم باعث شد میزان فروش نسبت به گذشته کاهش پیدا کند، اما امروز برند «لومانا» در بازار شناخته شده است و همین موضوع انگیزه ما را برای توسعه عرضه مستقیم کالا افزایش داده است.
رهگیری کامل کالا از مبدأ تا سفره مردم
وی با تأکید بر اهمیت نظارت بر کیفیت کالا تصریح کرد: در تمامی کشورهای مبدأ، تیمهای کنترل کیفیت ایرانی حضور دارند و تمامی مراحل تولید، نگهداری و حمل کالا تحت نظارت انجام میشود.
قدیمی خاطرنشان کرد: برای هر محصول امکان رهگیری کامل از طریق کدهای شناسایی فراهم شده است و مصرفکننده میتواند از محل تولید، زمان فرآوری، شرایط نگهداری و سایر اطلاعات مربوط به محصول مطلع شود. این شفافیت یکی از اصول اساسی فعالیت مجموعه ماست.
وی افزود: همین سازوکار برای سایر کالاها از جمله برنج و حبوبات نیز در حال اجراست تا مصرفکننده دقیقاً همان کالایی را دریافت کند که مشخصات آن اعلام شده و هیچگونه مغایرتی میان محصول و اطلاعات درجشده وجود نداشته باشد.
مدیرعامل شرکت آرتا نگین دانه پارسیان با بیان اینکه بازار بیش از هر چیز به شفافیت نیاز دارد، گفت: اعتقاد داریم مشتری باید حق انتخاب داشته باشد و بداند کالایی که خریداری میکند با چه کیفیت و چه مشخصاتی تولید یا تأمین شده است. اعتماد مصرفکننده بزرگترین سرمایه هر برند است.
حذف واسطهها و ایجاد فرهنگ جدید خرید
وی اظهار کرد: برنامه ما توسعه تدریجی عرضه مستقیم کالاهای اساسی است و تلاش میکنیم با حذف واسطههای غیرضروری، کالاها با قیمت مناسبتری به دست مردم برسد.
قدیمی افزود: قصد نداریم صرفاً حجم واردات را افزایش دهیم، بلکه هدف اصلی ما مدیریت بهتر زنجیره توزیع است. اگر بتوانیم شبکه توزیع را به شکل صحیح مدیریت کنیم، حتی با همین میزان واردات نیز خدمات مناسبتری به مصرفکنندگان ارائه خواهد شد.
وی ادامه داد: در مرحله نخست تمرکز ما بر بازار تهران است و پس از تثبیت این مدل، توسعه فعالیت در سایر کلانشهرها نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت تا مردم شهرهای مختلف نیز از مزایای این شیوه عرضه بهرهمند شوند.
گردش مالی اقتصاد باید تقویت شود
مدیرعامل شرکت آرتا نگین دانه پارسیان درباره مهمترین مطالبه فعالان اقتصادی از دولت گفت: مهمترین نیاز امروز اقتصاد، افزایش گردش مالی و کاهش رکود است. اگر نقدینگی در اقتصاد جریان نداشته باشد، حتی شرکتهایی که توان تولید و واردات دارند نیز به مرور با مشکل مواجه خواهند شد.
وی افزود: بخش خصوصی همواره خود را با شرایط کشور تطبیق داده است، اما ادامه رکود میتواند انگیزه سرمایهگذاری را کاهش دهد. هر اقدامی که به افزایش گردش پول، تسهیل فعالیتهای اقتصادی و رونق کسبوکارها منجر شود، در نهایت به نفع تولیدکننده، واردکننده و مصرفکننده خواهد بود.
چشمانداز توسعه فعالیتها
قدیمی با اشاره به عملکرد این شرکت در سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: در این مدت حدود ۱۰ هزار تن کالا توسط مجموعه ما وارد کشور شد و علاوه بر آن، با همکاری سایر شرکتهای ایرانی، حدود ۱۰ هزار تن گوشت با برند «لومانا» در مغولستان تولید و نزدیک به ۲ هزار و ۵۰۰ تن گوشت از برزیل تأمین شد.
وی افزود: برنامه سال ۱۴۰۵ بیش از آنکه بر افزایش صرف حجم واردات متمرکز باشد، بر تکمیل زنجیره توزیع، توسعه پلتفرم «لومانا شاپ» و افزایش دسترسی مستقیم مردم به کالاهای اساسی است.
مدیرعامل شرکت آرتا نگین دانه پارسیان در پایان تأکید کرد: رؤیای ما این است که هیچ خانوادهای برای تهیه کالاهای اساسی با کمبود یا صفهای طولانی مواجه نباشد. اگر بتوانیم با ایجاد یک زنجیره تأمین پایدار، شفاف و قابل اعتماد، کالا را با قیمت منصفانه و کیفیت تضمینشده به دست مصرفکننده برسانیم، به هدف اصلی خود رسیدهایم. همچنین از مردم میخواهیم با اطمینان خاطر محصولات ما را انتخاب کنند، زیرا شفافیت، کیفیت و پاسخگویی را اصول تغییرناپذیر فعالیت خود میدانیم.