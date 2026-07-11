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براساس اعلام فائو؛

ایران چهاردهمین تولیدکننده گندم جهان

ایران چهاردهمین تولیدکننده گندم جهان
کد خبر : 1811498
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سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد در برآورد جدید خود از وضعیت تولید گندم در سطح جهان، پیش بینی کرد که ایران در جایگاه چهاردهمین تولید کننده بزرگ جهان باقی خواهد ماند.

به گزارش ایلنا، در تازه‌ترین گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) پیش بینی شده است که تولید گندم در ایران با رشدی قابل توجه به ۱۳.۷ میلیون تن خواهد رسید.

با توجه به افزایش بارش‌ها در زمستان و بهاری که گذشت، در برآورد‌های داخلی نیز همین میزان تولید پیش بینی شده بود.

فائو در گزارش خود اعلام کرده است که با توجه به تولید ۱۲ میلیون تن گندم در سال گذشته، ایران با ۱۴.۲ درصد افزایش، رتبه دوم از نظر رشد در تولید را دارد. در این فهرست، ترکیه با رشد ۲۶.۷ درصدی در جایگاه اول است.

امسال چین با تولید ۱۴۰ میلیون تن گندم بزرگ‌ترین تولیدکننده جهان خواهد بود و اتحادیه اروپا با تولید ۱۳۶.۲ میلیون تن و هند با تولید ۱۲۰.۲ میلیون تن در رده‌های دوم و سوم خواهند ایستاد. در این فهرست، روسیه، آمریکا، کانادا، استرالیا، پاکستان، ترکیه، اوکراین، آرژانتین، ازبکستان و قزاقستان در رده‌های بعدی هستند و ایران همانند پارسال چهاردهمین تولید کننده گندم جهان خواهد بود.

فائو کاهش تجارت کود شیمیایی در تنگه هرمز را که به دلیل جنگ افروزی امریکا و متحدانش رخ داده است، عامل کاهش ۳.۸ درصدی تولید گندم در سطح جهان دانسته و پیش بینی کرده است که تولید گندم امریکا نیز افت ۲۱ درصدی خواهد داشت.

بر اساس پیش‌بینی فائو، تولید گندم آمریکا امسال ۲۱.۳ درصد کاهش خواهد یافت و به ۴۲.۵ میلیون تن خواهد رسید. تولید گندم قزاقستان نیز در این سال، ۲۲.۲ درصد و آرژانتین ۱۹.۴ درصد و اتحادیه اروپا ۵.۶ درصد کاهش خواهد یافت.

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