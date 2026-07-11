قائم مقام راه آهن خبر داد:
ترمیم مسیر ریلی مشهد در کمتر از ۱۵ ساعت
قائم مقام راهآهن گفت: یکی از خطوط مسیر مشهد در کمتر از ۱۵ ساعت ترمیم و برای عبور قطارهای مسافری آماده شد و هماکنون نیز در حال بهرهبرداری است. در شمال شرق کشور هم یکی از خطوط آسیبدیده با تلاش همکاران در کمتر از ۲۴ ساعت بازسازی و حرکت قطارهای باری در این مسیر از سر گرفته شد.
به گزارش ایلنا، میرحسن موسوی، قائممقام مدیرعامل شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران، در نشست خبری گزارش اقدامات وزارت راه و شهرسازی برای مراسم تشییع رهبر شهید با بیان اینکه در بازه زمانی ۱۲ تا ۱۶ تیرماه، ۸۰ درصد ظرفیت قطارهای مسافری از ۲۵ شهرستان به تهران و بالعکس به مسافران و متقاضیان اظهار داشت: علاوه بر این، قطارهای فوقالعاده نیز برای مسیر تهران پیشبینی شد. همچنین از ۱۵ تا ۲۰ تیرماه نیز ۸۰ درصد ظرفیت قطارهای مسافری از ۲۵ شهرستان به مقصد مشهد و از مشهد به سایر مقاصد، در اختیار متقاضیان قرار گرفت.
وی همچنین با اشاره به افزایش ظرفیت قطارهای حومهای گفت: از ۱۳ تا ۱۵ تیرماه، ظرفیت قطارهای حومهای برای انتقال مسافران به تهران و بازگشت آنان از تهران به شهرهای اطراف، از جمله پرند، پیشوا، گرمسار، ورامین، کرج و هشتگرد، در تمام ساعات شبانهروز دو برابر شد و جابهجایی مسافران از طریق ناوگان ریلی با افزایش ظرفیت انجام گرفت.
قائممقام مدیرعامل شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه ظرفیت قطارهای حومهای و بینشهری قم نیز در تاریخهای ۱۵ و ۱۶ تیرماه افزایش یافت، ادامه داد: ۱۵ تیر برای اعزام به قم و ۱۶ تیر برای بازگشت از تهران برنامهریزی شد و این خدمات نیز با استقبال مناسب مسافران همراه بود.
موسوی افزود: در بازه زمانی ۱۶ تا ۲۰ تیرماه نیز ۲۰ قطار مسافری در مسیر تهران–مشهد و بالعکس راهاندازی شد.
قائممقام مدیرعامل شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران گفت: بامداد ۱۸ تیرماه، زمانی که مسافران برای شرکت در مراسم تشییع راهی مشهد مقدس بودند، رژیم صهیونیستی ـ آمریکایی با حمله وحشیانه به یکی از پلهای محور مشهد، هر دو خط ریلی این مسیر را دچار آسیب کرد.
قائممقام مدیرعامل شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران افزود: بلافاصله پس از این حادثه، ستاد بحران در راهآهن تشکیل شد و تیمهای فنی، عملیاتی و پشتیبانی برای برآورد خسارت و انجام اقدامات لازم به محل اعزام شدند.
وی با بیان اینکه در پی آسیب واردشده به دو محور ریلی در بامداد ۱۸ تیرماه، تیمهای فنی، عملیاتی و پشتیبانی بلافاصله وارد عمل شدند، گفت: یکی از خطوط مسیر مشهد در کمتر از ۱۵ ساعت ترمیم و برای عبور قطارهای مسافری آماده شد و هماکنون نیز در حال بهرهبرداری است. در شمال شرق کشور هم یکی از خطوط آسیبدیده با تلاش همکاران در کمتر از ۲۴ ساعت بازسازی و حرکت قطارهای باری در این مسیر از سر گرفته شد.