معاون وزیر راه و شهرسازی:
پایان مراسم تشییع رهبر شهید بدون سانحه جدی حمل ونقل عمومی
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: با سربلندی اعلام میکنیم که شبکه حملونقل برونشهری در این طرح بزرگ، با وجود همه محدودیتها، دشواریها و پیچیدگیهای اجرایی، توانست مأموریت خود را در سطحی قابل قبول، منظم، ایمن و شایسته به انجام برساند.
به گزارش ایلنا، مهران قربانی، معاون حملونقل وزارت راه و شهرسازی در نشست خبری گزارش اقدامات این وزارتخانه در مراسم تشییع رهبر شهید، اظهار داشت: با سربلندی اعلام میکنیم که شبکه حملونقل برونشهری در این طرح بزرگ، با وجود همه محدودیتها، دشواریها و پیچیدگیهای اجرایی، توانست مأموریت خود را در سطحی قابل قبول، منظم، ایمن و شایسته به انجام برساند.
قربانی با بیان اینکه قبل از برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید نشستهای تخصصی و عملیاتی متعددی در سازمانهای تخصصی حوزههای حملونقل جادهای، ریلی و هوایی برگزار شد، ادامه داد: در نتیجه این هماهنگیها، برنامهریزیها و اقدامات، متناسب با ظرفیتهای موجود، عملیات لازم برای ارائه حداکثری خدمات برونشهری به هموطنان در بخشهای جادهای، ریلی و هوایی طراحی و اجرا شد.
معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: اگر بخواهیم این موفقیت را در یک جمله خلاصه کنیم، باید بگوییم که حملونقل برونشهری کشور برای مراسم وداع و تشییع رهبر شهید سنگ تمام گذاشت که این تعبیر صرفاً یک عنوان رسانهای نیست.
وی با بیان اینکه در بخش جادهای تمام ظرفیت عملیاتی شامل ۷ هزار و ۵۰۰ دستگاه ناوگان قابل استفاده، برای اجرای طرح بهکار گرفته شد، افزود: همچنین در بخش ریلی حداقل ۷۰ درصد ظرفیت عملیاتی ناوگان مسافری کشور به مبادی و مقاصد تهران و مشهد اختصاص یافت و قطارهای فوقالعاده نیز در مسیرهای پیشبینیشده به ناوگان اضافه شد.
در بخش هوایی هم با وجود خسارتها و آسیبهای وارد شده به برخی زیرساختها و ناوگان در جریان جنگ، آمادگی لازم برای ارائه خدمات پروازی داخلی و همچنین جابهجایی و خدماترسانی به مهمانان خارجی فراهم شد.
وی ادامه داد: در این مدت زمان سوخترسانی مورد نیاز برای اجرای طرح بهصورت کامل تأمین شد.
قربانی تاکید کرد: در حمله دشمن در روز پنجشنبه ۱۸ تیرماه و آسیب به یکی از محورهای ریلی کشور، همزمان با آغاز عملیات بازسازی، برنامهریزی لازم برای جلوگیری از توقف طولانی مسافران انجام شد و شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران، جابهجایی مسافران قطارهای متوقفشده را به ایستگاههای بعدی و همچنین مشهد مقدس با موفقیت مدیریت کرد.در جریان اجرای این عملیات ملی، هیچ سوانح جدی، بهویژه از نوع تصادفات انبوه، رخ نداد و از منظر ایمنی حملونقل، این طرح با موفقیت به پایان رسید.