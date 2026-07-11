عرضه بزرگترین نیروگاه بادی کشور در فرابورس/ظرفیت نیروگاه منجیل به ۱۴۰ مگاوات می رسد

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، کیومرث زمانی در نشست خبری عرضه نیروگاه بادی منجیل در فرابورس با بیان اینکه اولین توربین بادی خاورمیانه در سال ۷۳ به ظرفیت ۵۰۰ کیلووات ساعت در منجیل نصب شد و ایران را بعنوان پیشروترین کشور خاورمیانه در توسعه نیروگاه بادی معرفی کرد، اظهار داشت: منجیل اولین و بزرگترین نیروگاه بادی کشور است که در بورس عرضه می شود.

وی با بیان اینکه قرارداد خرید تضمینی از سال ۹۷ به مدت ۲۰ سال با ساتبا منعقد شد، افزود: زمانی که این نیروگاه توسط سهامدار عمده دولت دریافت شد ۳۸ مگاواتی بود در سال ۱۴۰۳ به ۸۳ مگاوات رسید و طبق برنامه تدوین شده در سال ۱۴۰۶ به ظرفیت ۹۲.۲ مگاوات خواهد رسید.

مدیر عامل نیروگاه منجیل با اعلام اینکه قرارداد خرید ۳ دستگاه توربین جدید منعقد شده است، گفت: در ادامه این پروژه برنامه داریم که تا ۱۴۰۷ به ظرفیت ۱۴۰ مگاوات برسیم.

وی با بیان اینکه اگر توربین ها در ارتفاع بالاتر نصب شوند به ظرفیت ۲۰۰ مگاوات هم خواهیم رسید، تصریح کرد: اکنون توربین ها در ارتفاع ۳۰ تا ۴۷ متر نصب شده اند، نصب در ارتفاع بالاتر کمک می کند ظرفیت نیروگاه را افزایش دهیم بعبارت دیگر با ۳ برابر شدن وزش باد در ارتفاع بالاتر تولید انرژی ۸ برابر خواهد شد.

زمانی شرکت سازنده نیروگاه را vestas دانمارک اعلام کرد و گفت: شرکت یاد شده جزء ۷ شرکت برتر سازنده در دنیاست که از این تعداد ۶ شرکت به دلیل حجم تولید بالا و ارزان چینی هستند.

وی افزود: ما برای توسعه نیروگاه باید تصمیم بگیریم که با کدام شرکت ادامه دهیم اگر تحریم اجازه دهد قطعا با شرکت دانمارکی vestas پروژه را توسعه خواهیم داد.

مدیر عامل نیروگاه منجیل با بیان اینکه از ۳۷۶ مگاوات نیروگاه بادی در کشور، ۳۰ درصد مربوط به نیروگاه منجیل است، گفت: مساحت مزارع ۷۸۲ هکتار و متوسط ظرفیت ۳۳ درصد است که با نصب توربین در ارتفاع بالاتر این ظرفیت به ۴۰ درصد می رسد.

وی با بیان اینکه ظرفیت نیروگاه تجدیدپذیر به ۵ هزار مگاوات رسیده و سهم نیروگاه بادی ۸ درصد است، خاطرنشان کرد: تمام تحهیزات نیروگاه وارداتی بوده که با تامین ابزارها و آموزش نیروی انسانی به صنعت خودتامین تبدیل شده و اکنون در زمینه سیستم های کنترلی و هیدرولیکی وابسته به واردات هستیم.

وی با بیان اینکه در چند سال اخیر میزان درآمد یک سوم افزایش یافته، خاطرنشان کرد: پیش بینی می کنیم امسال ۷۰۰ میلیارد تومان سود داشته باشیم.

زمانی درباره فروش برق در بورس تصریح کرد: برنامه داریم بخشی از تولید به میزان حدود ۳۰ مگاوات (یک سوم) را خارج از قرارداد ppa خارج از بورس بفروش برسانیم زیرا دوره وصول مطالبات را کاهش می دهد و قیمت نیز در بورس بالاتر است.

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