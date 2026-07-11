به گزارش ایلنا، رضا اکبری، رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در نشست گزارش اقدامات انجام شده برای مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب درباره جزییات عملکرد این سازمان در برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید اظهار داشت: ٢۶ آذر ماه به دلیل اجرای فرمان امام خمینی توسط کامیونداران برای انتقال بار، روز حمل و نقل نامیده شده اما در هفته گذشته هم یک رویداد تاریخی به نام ناوگان حمل و نقل عمومی ثبت شد و می‌توان این ایام را «هفته بسیج حمل‌ونقل مسافر» نامید.

وی ادامه داد: از پنجشنبه یازدهم تیرماه تا پایان اجرای مراسم تشییع رهبر شهید، ٧ هزار و ٩٧٠ دستگاه اتوبوس در عملیات جابجایی مسافران مشارکت داشتند که بالاترین میزان حضور ناوگان اتوبوسی در یک رویداد ملی طی سال‌های اخیر محسوب می‌شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اینکه از مجموع ناوگان به‌کارگیری شده، ۴ هزار و ۶٠٠ دستگاه اتوبوس به‌صورت کاروانی اعزام شدند، گفت: همچنین حدود ‌هزار و ٣٠٠ دستگاه با همکاری وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و سایر نهادها در این طرح حضور داشتند.

اکبری بیان کرد: در مدت زمان ٩ روزه مراسم تشییع رهبر شهید، بیش از ٣.٣ میلیون نفر توسط ناوگان حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای جابه‌جا شدند که از این تعداد، یک میلیون و ١٣٠ هزار نفر با مبدأ یا مقصد سه استان تهران، قم و خراسان رضوی سفر کردند.

رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای افزود: مدیریت نزدیک به ٢٠ میلیون تردد در یک هفته، بدون اختلال جدی در شبکه راه‌ها و با کمترین میزان تصادفات، انسداد و قفل‌شدگی محورهای مواصلاتی، یکی از مهم‌ترین دستاوردهای حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای در این بازه زمانی به شمار می رود.

وی همچنین تاکید کرد: با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و ابلاغ معاون اول رئیس‌جمهور، توزیع روغن موتور در پایانه‌های سه استان هدف آغاز شد که گام مؤثری برای حمایت از ناوگان حمل‌ونقل عمومی است و تلاش می‌کنیم این اقدام در ماه‌های آینده هم ادامه یافته و تثبیت شود.

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