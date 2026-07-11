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قیمت دلار و یورو مرکز مبادله ایران؛ امروز شنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۵

قیمت دلار و یورو مرکز مبادله ایران؛ امروز شنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۵
کد خبر : 1811419
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قیمت فروش حواله دلار در مرکز مبادله ایران ۱۴۹ هزار و ۱۴۹ تومان و نرخ فروش حواله یورو نیز ۱۷۰ هزار و ۶۰۹ تومان است.

به گزارش ایلنا، امروز شنبه ۲۰ تیرماه ۱۴۰۵، قیمت فروش حواله دلار آمریکا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران ۱۴۹ هزار و ۱۴۹ تومان و قیمت خرید حواله دلار ۱۴۷ هزار و ۸۰۶ تومان است.

قیمت فروش حواله یورو نیز ۱۷۰ هزار و ۶۰۹ تومان و قیمت خرید حواله آن ۱۶۹ هزار و ۷۳ تومان است.

نرخ فروش حواله درهم امارات نیز ۴۰ هزار و ۶۱۲ تومان و قیمت خرید حواله آن ۴۰ هزار و ۲۴۶ تومان است.

نرخ فروش حواله روبل روسیه یک هزار و ۹۴۵ تومان و قیمت خرید حواله آن یک هزار و ۹۲۸ تومان است.

نرخ فروش حواله یوان چین ۲۱ هزار و ۹۹۶ تومان و قیمت خرید حواله آن ۲۱ هزار و ۷۹۸ تومان است.

نرخ فروش حواله روپیه هند یک هزار و ۵۶۴ تومان و قیمت خرید حواله آن یک هزار و ۵۵۰ تومان است.

نرخ فروش حواله یکصد ین ژاپن ۹۲ هزار و ۴۶۲ تومان و قیمت خرید حواله آن ۹۱ هزار و ۶۳۰ تومان است.

نرخ فروش حواله هزاروون کره جنوبی ۹۹ هزار و ۳۷۳ تومان و قیمت خرید حواله آن ۹۸ هزار و ۴۷۸ تومان است.

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