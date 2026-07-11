پیشنهاد قائم مقام بانک مرکزی برای تدوین راهبرد همکاری جامع بانک اکو با ایران
هیات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بیست و پنجمین نشست هیات مدیره و نشست مجمع بانک توسعه و تجارت اکو در استانبول ترکیه شرکت کرد.
در این نشست، ضمن مشارکت فعال بانک مرکزی در ارایه پیشنهادات، تصمیمات لازم در زمینه توسعه فعالیتهای بانک و بهرهبرداری اعضا از تسهیلات توسعهای اتخاذ شد.
شایان ذکر است در حاشیه این نشست، قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تعدادی از نمایندگان کشورهای عضو بانک توسعه و تجارت اکو، ملاقات و در زمینه توسعه همکاریهای بانکی تبادل نظر کرد.
همچنین نشستهای مشابهی توسط نمایندگان بانک مرکزی با سایر نمایندگان حاضر از کشورهای عضو صورت پذیرفت.
گفتنی است هیات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به سرپرستی اصغر ابوالحسنی؛ قائم مقام این بانک در بیست و پنجمین نشست هیات مدیره و نشست مجمع بانک توسعه و تجارت اکو طی روزهای ۱۹ و ۲۰ تیرماه در استانبول ترکیه شرکت کرده است.