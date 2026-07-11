آغاز فروش ارز اربعین با نرخ توافقی از امروز

به گزارش ایلنا؛ با نزدیک شدن به ایام پیاده‌روی اربعین حسینی و در راستای تسهیل شرایط برای زائران عتبات عالیات، عملیات تأمین و توزیع ارز اربعین از صبح امروز در شعب منتخب بانک‌ها و شبکه صرافی‌های مجاز کشور کلید خورد.

بر اساس دستورالعمل اجرایی بانک مرکزی، زائران ایرانی بالای پنج سال می‌توانند تا سقف دویست هزار دینار عراق را با نرخ توافقی خریداری کنند. نکته قابل‌توجه در سازکار امسال، گسترده‌تر شدن شبکه عرضه است؛ به‌طوری که علاوه بر بانک‌های ملی، ملت، سپه، شهر، گردشگری، قرض‌الحسنه مهر ایران و پست‌بانک که منابع مورد نیاز را برای ارائه این خدمت فراهم کرده‌اند، صرافی‌های دارای مجوز معتبر نیز به چرخه فروش ارز زیارتی اضافه شده‌اند تا دسترسی متقاضیان تسهیل شود.

متقاضیان برای اطلاع دقیق از جزئیات دریافت ارز، از جمله فهرست شعب فعال، ساعات کاری و شیوه خرید (به‌صورت حضوری یا از طریق درگاه‌های غیرحضوری بانک‌ها)، ملزم هستند به سایت رسمی بانک‌های عامل مراجعه کنند.

طبق اعلام بانک مرکزی، فرآیند مذکور از امروز در حال اجراست و اخبار تکمیلی پیرامون اضافه شدن احتمالی سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به این فهرست، صرفاً از طریق مبادی اطلاع‌رسانی رسمی ستاد مرکزی اربعین وزارت کشور منتشر خواهد شد تا زائران بتوانند با اطمینان کامل نسبت به تهیه ارز مورد نیاز خود اقدام کنند.