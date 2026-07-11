آمادهباش صنعت برق برای عبور از روزهای حساس و گرم پیشرو
معاون برق و انرژی وزارت نیرو با اشاره به همزمانی گرمای کمسابقه، افزایش شدید مصرف وسایل سرمایشی و انتقال بار تأمین برق صنایع آسیبدیده پتروشیمی به شبکه سراسری گفت: همه ظرفیتهای فنی و عملیاتی صنعت برق برای حفظ امنیت و پایداری شبکه برق کشور بهکار گرفته شده است.
مصطفی رجبی مشهدی، با اشاره به ورود کشور به یکی از گرمترین مقاطع تابستان اظهار داشت: دمای هوا در جنوب کشور از ۵۰ درجه عبور کرده است و پیشبینیها از رسیدن دمای تهران به حدود ۴۲ درجه حکایت دارد. تداوم این وضعیت، مصرف تجهیزات سرمایشی و بار شبکه برق را به شکل قابل توجهی افزایش میدهد.
معاون برق و انرژی وزارت نیرو افزود: همزمان، بخشی از نیروگاههای صنایع ماده ۴ که سال گذشته برق مورد نیاز برخی صنایع و مجتمعهای پتروشیمی را تأمین میکردند، بر اثر آسیبهای واردشده در جنگ رمضان از مدار خارج شدهاند؛ ازاینرو، شبکه سراسری اکنون باید بخشی از نیاز برق این واحدها را نیز تأمین کندو مجموعه این عوامل، شرایط بهرهبرداری از شبکه را نسبت به سال گذشته حساستر کرده است.
وی با بیان اینکه تمام گروههای عملیاتی، نیروگاهها، شرکتهای برق منطقهای، شرکتهای توزیع برق و تامین کنندگان برق بخش خصوصی، در آمادهباش کامل قرار دارند، تصریح کرد: صنعت برق همه اقدامات فنی و مدیریتی ممکن را برای استمرار خدمترسانی به کار گرفته است و در روزهای پیشرو، نحوه تأمین برق در هر منطقه متناسب با وضعیت لحظهای تولید، مصرف و امنیت و پایداری شبکه برق تنظیم خواهد شد.
رجبی مشهدی ادامه داد: در صورت بروز حوادث پیشبینینشده، آسیب تجهیزات و تاسیسات در اثر گرمای نامتعارف، یا عبور مصرف از ظرفیت قابل تأمین، ممکن است برای حفظ پایداری و امنیت شبکه و جلوگیری از اختلال احتمالی و گستردهتر، تدابیر موقت مدیریت بار در برخی ساعات و مناطق ضرورت پیدا کندو شرکتهای برق موظفاند هرگونه تصمیم محدودیت احتمالی را با رعایت ملاحظات فنی و اطلاع رسانی به مشترکان اجرا کنند.
معاون برق و انرژی وزارت نیرو با تاکید بر اینکه استانهایی که سقف مصرف تعیینشده را رعایت کنند، میتوانند در چارچوب ظرفیت تخصیصیافته، اولویت تأمین برق بخشهای مختلف استان خود را متناسب باشرایط و نیازهای مشترکان مشخص کنند افزود: این سازوکار به مدیریت دقیقتر شبکه برق در سطح کشور کمک خواهد کرد.
معاون وزیر نیرو خاطرنشان کرد: تامین برق پایدار در مناطق جنوبی و گرمسیر، به دلیل دمای بسیار بالا و وابستگی بیشتر زندگی روزمره به وسایل سرمایشی، در تصمیمهای بهرهبرداری شبکه مورد توجه ویژه قرار دارد و مدیریت شبکه برق در سراسر کشور با آمادگی کامل نیروهای خدوم صنعت برق و رصد لحظهای تولید و مصرف ادامه خواهد یافت.