تفاهمنامه همکاری دانشگاه صنعتی تبریز و شرکت مهندسی و ساختمانی صبانفت امضا شد
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تفاهمنامه همکاری مشترک میان دانشگاه صنعتی تبریز و شرکت مهندسی و ساختمانی صبانفت با هدف گسترش همکاریهای علمی، پژوهشی، آموزشی و فناورانه و بهرهگیری از ظرفیتهای مشترک برای اجرای پروژههای صنعتی به امضا رسید.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت مهندسی و ساختمانی صبانفت، مراسم امضای این تفاهمنامه با حضور دکتر اسماعیل فاتحیفر، رئیس دانشگاه صنعتی تبریز و دکتر رسول قرباننژاد، مدیرعامل شرکت مهندسی و ساختمانی صبانفت برگزار شد.
این تفاهمنامه در راستای تقویت ارتباط نظاممند میان دانشگاه و صنعت و با تکیه بر ظرفیتهای علمی و پژوهشی دانشگاه در کنار توان فنی، تخصصی و اجرایی شرکت منعقد شده است تا زمینه اجرای طرحهای مشترک پژوهشی، فناورانه و توسعهای را فراهم کند.
بر همین اساس، دو طرف در حوزههایی همچون اجرای پروژههای پژوهشی و فناورانه، تشکیل کمیتههای تخصصی مشترک، حمایت از پایاننامههای تحصیلات تکمیلی، برگزاری دورههای آموزشی، کارگاهها و همایشهای تخصصی، مشارکت در طرحهای توسعهای، انجام بازدیدهای علمی، توسعه فعالیتهای تحقیق و توسعه (R&D) و بهرهگیری متقابل از امکانات علمی، پژوهشی و آزمایشگاهی با یکدیگر همکاری خواهند کرد.
همچنین این همکاری، زمینه ایجاد فرصتهای کارآموزی برای دانشجویان، تدوین اولویتهای پژوهشی مشترک، برگزاری برنامههای آموزشی و تخصصی و تقویت تعامل میان اعضای هیأت علمی دانشگاه و کارشناسان و متخصصان شرکت را نیز فراهم میکند.
برای برنامهریزی، هماهنگی، نظارت و پیگیری اجرای مفاد این تفاهمنامه نیز کمیتهای مشترک متشکل از نمایندگان دانشگاه و شرکت تشکیل خواهد شد تا روند اجرای برنامهها و پروژههای مشترک را بهصورت مستمر راهبری و پیگیری کند.